La natalidad aguantó durante el primer año de pandemia en las comarcas

El primer año de la crisis sanitaria se cerró con un número de fallecimientos semejante a 2019 e incluso por debajo de los del anterior a este. Durante el pasado ejercicio se registraron, según los datos oficiales, un total de 1.032 óbitos, que son 39 más que los del ejercicio anterior, pero este indicador no está relacionado con la incidencia del coronavirus pues, a diferencia de otros ámbitos, las autoridades no hicieron públicos los datos de muertes por COVID-19 en los nueve concellos de Deza y Tabeirós-Montes. Este control sí fue realizado por el servicio de Atención Primaria de A Estrada, donde se contabilizan una docena de decesos desde el inicio de la pandemia y hasta día de hoy. Si en las comarcas los decesos aumentaron prácticamente un 4% en un año, en Galicia (32.822 casos) lo hizo en un punto más, pero en España la diferencia fue al alza en un 18%, hasta los 493.766.

Precisamente en la cabecera comarcal de Tabeirós se produjeron menos muertes el año pasado que en 2019 y si entonces habían sido –según las cifras que maneja el Instituto Galego de Estatística– un total de 293 en 2020 la cifra bajó a 251. Lalín fue el municipio donde se produjeron más decesos y los 253 contabilizados en los registros oficiales suponen un aumento de 35. Las tablas absolutas de defunciones en Trasdeza apuntan a que entre enero y diciembre de 2020 se contabilizaron un total de 128, que son 16 más que el año precedente. En términos porcentuales, subieron bastante más en Vila de Cruces, el segundo municipio de la zona con mayor diferencia al pasar de 88 a 120. En Rodeiro apenas hubo diferencias, con 54 en el período más reciente frente a 51, y 42 por 36 casos en Agolada. En Dozón fallecieron 16 vecinos, cinco más que un año antes. En Forcarei aconteció lo mismo que en A Estrada y de 86 decesos en 2019 el curso posterior lo cerró con 77. Y, por último, en Cotobade fueron ahora 91 por 88 doce meses antes.

En lo que respecta a la natalidad cabe indicar que no se produjeron demasiados cambios, con 391, que son seis menos. Lalín lideró la tabla de nacimientos y los 119 fueron 8 menos, mientras que en A Estrada se concentraron 116 (dos menos). Silleda experimentó un baby bum y de 51 pasó a 67; también creció Vila de Cruces, de 24 a 29 casos. En Rodeiro y Agolada fueron 9 en casa caso, pero partían de una quincena y once respectivamente. Y Dozón pasó de solo tres bebés a cinco. Una docena corresponden a Forcarei, tres más, y en Cerdedo-Cotobade se bajó de 39 a 25.

En un año de confinamientos y restricciones las celebraciones matrimoniales no fueron propicias y las uniones se desplomaron algo más de un 40%. Es más, Rodeiro asoma como el único ayuntamiento de las comarcas en el que durante todo 2020 no se registró ninguna. En Lalín fueron 23 (28 menos), Silleda bajó de 23 a 17 y una decena constan en Vila de Cruces, que son siete menos. Cinco corresponden a Agolada, una menos. En Dozón, que había habido una, igualó los registros. En Forcarei se pasó de solo dos matrimonios a once y en Cerdedo-Cotobade habían sido 16 y ahora una quincena.

La amenaza del saldo vegetativo negativo

Los fenómenos migratorios son fundamentales para que la caída poblacional de las comarcas no sea todavía más acusada. Porque los nueve ayuntamientos tienen un problema común que tampoco es ajeno a otros territorios: los nacimientos son claramente insuficientes para paliar los óbitos. Un saldo vegetativo negativo es siempre a medio plazo un indicador peligroso que nos alerta de que la caída del censo de un ayuntamiento está irremediablemente a las puertas. En las comarcas durante el 2020 ha sido negativo en 641 casos; es decir, los 391 bebés que se sumaron a los padrones municipales resultaron insuficientes para paliar los 1.032 fallecimientos. Los saldos fueron negativos en los nueve concellos en los siguientes términos: Lalín (134), Silleda (61), Vila de Cruces (91), Rodeiro (45), Agolada (33), Dozón (11), A Estrada (135), Forcarei (65) y en Cerdedo-Cotobade el número de decesos fue superior en 66 casos a los nacimientos. En Galicia fueron exactamente 17.559 los óbitos por encima de los nacimientos y en el caso de la provincia de Pontevedra el dato oficial que maneja la administración autonómica es de 4.120.