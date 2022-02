El Sergas garantiza que la cobertura del médico en Rodeiro no afectará a Lalín

El Servizo Galego de Saúde garantiza que la cobertura asistencial durante las mañas en Rodeiro no supondrá una merma de facultativos en el ambulatorio lalinense; es decir, que mantendrá el mismo número de médicos de familia. Lo que no se sabe es cuántos habrá disponibles en el turno de mañana o en el de la tarde, pues son disponibles desde hace tiempo están muy por debajo del total de 14 que informa el Sergas en sus portales digitales. La Xerencia de Xestión Integrada de Santiago-Barbanza informó ayer que el centro de Lalín no “restará médicos” y reiteró lo que ya había dicho el miércoles: que el de Rodeiro recuperará el turno matinal con el profesional que será enviado a partir del lunes, que se sumará al que ya consulta en horario de tarde. Lo habitual en centros de la dimensión del de Rodeiro es que haya dos médicos de cabecera por las mañanas, pero en este caso el que acudía y ahora causó baja, también desempeñaba sus labores en otro ambulatorio de la comarca.

A la espera de ver si el lunes se producen cambios sobrevenidos lo que está garantizado por parte del servicio autonómico de salud es que los ciudadanos de Rodeiro podrán volver al médico por la mañana desde ese día tras una semana sin atención de ningún tipo, obligando a los pacientes a venir a Lalín para ser atendidos en el servicio de urgencias en plena mañana. El Sergas tiene desde hace tiempo otro frente abierto precisamente en el Punto de Atención Continuada (PAC) y para el jueves día 24 está convocada una concentración delante del edificio, prevista para las 17.00 horas. La Confederación Intersindical Galega (CIG) promueve esta protesta por la insuficiencia de medios humanos que lejos de ser solventada por la Xunta, trató de solventar con un refuerzo que semeja un parche que no convence a la central. Según este sindicato, el director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, concretó cómo se reforzaría tanto el PAC de Lalín como el de Ordes. Así, siempre según la CIG, no se habría logrado el objetivo de que el servicio de urgencias contase con dos equipos completos; es decir, dos médicos y otros tantos enfermeros por servicio y no como hasta ahora que los dos facultativos deben compartir un solo profesional de enfermería. Una salida domiciliaria, traslado o accidente que implique que un médico y un enfermero deban abandonar el PAC deja al otro doctor solo y al servicio de urgencias sin servicio de enfermería. ¿Qué habría propuesto el Sergas como solución? El representante de la CIG Xabier Alvedro indica que el profesional estaría de lunes a viernes por las tardes –no se lograría mejora alguna en horario nocturno– algo que sí acontecería los sábados, también con la cobertura de las tardes. Ya la jornada dominical el profesional de enfermería solo reforzaría el equipo por las mañanas y las tardes. “Cualquier solución a este tema no pasa más que por cumplir el acuerdo firmado por el Sergas de desconvocatoria de la huelga de 2019 y cubrir las necesidades reales de los PAC de Lalín y Ordes en el turno de tarde y de noche con el personal de enfermería que falta”, señala la comunicación de la central gallega.