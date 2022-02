A concelleira de Xuventude de A Estrada, Lucía Seoane, facía onte público o cartel para o Entroido deste 2022, marcado pola cautela. Desta volta o Concello optou por ser unha celebración simbólica, dadas as trabas que o protocolo COVID supuña para os eventos tradicionais destas datas, como as comparsas, os desfiles e as regueifas dos Xenerais da Ulla a cabalo das súas bestas. Trabas como a obriga de manter un metro e medio de distancia entre individuos, tanto fóra como dentro das comparsas, ou a de balar o percorrido do desfile para evitar o contacto entre público cos figurantes.

Pese a todas as trabas a Administración non quixo deixar aos estradenses un ano máis sen ningún tipo de actividade por estas festas, tan queridas polos veciños da localidade. Por ese motivo optaron por un acto, case simbólico, que se celebrará o día 27 de febreiro no Teatro Principal da vila e que dará comezo ás 18.00 horas.

A nomeada “Gala de Entroido” de 2022 contará coa actuación de Axé Abahía Batucada, Lume na Lareira e Padre Xiao, ademais das comparsas de San Miguel de Castro e a de CEIP Figueiroa, e a pouco convencional intervención dos Xenerais da Ulla sen os seus emblemáticos cabalos, esperable dada a localización do evento. Como fío condutor, o famoso estradense Isi será o encargado de presentar as diversas funcións, coas súas habilidades para o entretemento, xa máis que recoñecidas.

Os interesados en asistir á celebración poderán facerse cos seus convites de balde a partir do próximo luns 21 de febreiro no departamento de Cultura do consistorio, mais a concelleira lembra que ao se tratar dun evento en interior manteranse as limitacións de aforo habituais, polo que o mellor é non arriscar e recoller as entradas con antelación. Porén, en caso de que algún estradense se quede fóra na gala do 27, non debe preocuparse, pois Seoane tamén anunciou a intención de repetir o evento o martes 1 de marzo, que ademais é festivo na vila, se a acollida do domingo é boa e as circunstancias se prestan.

A maiores das actuacións principais no Teatro, ese mesmo día Axé Abahía Batucada e Lume na Lareira percorrerán as rúas da vila animando aos veciños coas súas músicas, para non perder o espírito festivo propio da época. Por último, Seoane lamentou que a relaxación das medidas de seguridade chegarán tan tarde, deixando á organización sen tempo para tecer un programa máis extenso, porén promete que o próximo ano o entroido contará cunha celebración “por todo o alto”.