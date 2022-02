A parroquia de Lamela volverá a dar, logo dun ano de silencio por mor da pandemia, o pistoletazo de saída ás celebracións carnavaleiras de Trasdeza. As actividades organizadas pola asociación Anxela comezarán ás 16:30 horas cun desfile desde Barravaite ata o campo da festa, onde terá lugar o Alto dos Xenerais, cos seus tradicionais vivas e o repaso crítico á actualidade máis recente.

A seguinte cita no municipio xa será o venres 25 nas localidades de Silleda e A Bandeira. A charanga Ardores animará as rúas da capital á noitiña no inicio dunha nova edición dos Carnabares, promovida pola asociación de comercio ECOS; desde ese día ata o martes seguinte, os locais hosteleiros participantes servirán tapas de Entroido e haberá un concurso de disfraces que repartirá 1.100 euros en vales de compra. A Vellada tomará as rúas da Bandeira.