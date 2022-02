Los lalinenses se resisten a quitar las mascarillas en el día de feria

No fue un día especialmente apacible para salir a pasear por la feria del día 18 en Lalín y de paso realizar unas compras. La lluvia caída desde primeras horas de la mañana no invitó mucho a recorrer los puestos del mercado aunque aún así la presencia de gente en las calles fue aceptable. Antes de las 8 de la mañana ya estaban preparados en la urbanización de O Regueiriño los puestos de venta de semillas y hortalizas para cosechar, que registraron bastante afluencia de clientes. En el Campo da Feira Vello y las calles aledañas, donde se registra un mayor volumen de concentración de personas, la mayor parte de ellos iban con mascarilla puesta. Cabe recordar que este elemento de protección frente al coronavirus ya no es obligatorio en espacios abiertos y queda reservado por el momento a los espacios de aglomeración de personas o a los cerrados.