Tras dous veráns marcados pola cancelación de verbenas e festivais, a Asociación Amigos da Empanada confía nun verán moi diferente e aposta polo regreso da verbena e dos festivais Bandeirock e Esmorga Folk. A súa directiva vén de asinar con Espectáculos Seara, despois de recibir diversas propostas do sector no último mes, a contratación das orquestras que actuarán na Bandeira a noite do sábado 20 de agosto, día da XLVI Festa da Empanada.

Sendo conscientes de que o COVID-19 aínda traerá semanas complicadas, Amigos da Empanada móstrase moi optimista de cara á celebración da cita gastronómica logo de dous anos de obrigada parada. “Estamos a traballar nunhas festas moi similares ás do 2019 pero creando diversos escenarios en función da posible situación existente no momento dos festexos, para así ter marxe de adaptación”, sinala o presidente, Andrés Seoane. A entidade iniciou tamén o proceso de selección dos grupos de música rock e folk que conformarán os Festivais da Empanada e anima á veciñanza a enviar as súas propostas e preferencias a través das redes sociais (@amigosdaempanada), baixo o lema a unión fai a festa. Ademais, a agrupación gastronómica e cultural traballa na creación dun variado programa de actividades que se desenvolverán, non só no verán, senón tamén noutros meses do ano co obxectivo de dinamizar a vila da Bandeira.