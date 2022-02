La portavoz del BNG de A Estrada, Susana Camba respondió ayer a las críticas emitidas por el alcalde, José López, en relación a sus declaraciones sobre la fibra óptica en el rural. Camba se reafirma y sostiene que “es el PXOM el que prohíbe el tendido aéreo. La Lei do Solo de 2010 sí los prohibía, pero no la de 2016, vigente actualmente, y que deja a los concellos esta decisión” añadiendo que “soterrar los tendidos de telefonía y baja tensión es lo correcto, aunque no sea barato. En el BNG creemos que el Concello debería soterrar estos tendidos, empezando por las áreas que no disponen de fibra óptica”.