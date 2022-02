O Concello de Agolada repartirá 760 euros en premios no seu desfile de Entroido, previsto para o domingo 27 de febreiro. Acompañada pola charanga Leña Verde, a comitiva partirá do colexio ás 17 horas e percorrerá as principais rúas do pobo para finalizar na praza consistorial, onde se entregarán os galardóns, consistentes en vales para mercar nos negocios da vila e así incentivar o comercio local. O mellor grupo levará 300 euros e 150, o segundo, mentras que o resto das cuantías son: 100 e 50 euros para as dúas mellores parellas e 50 e 30 euros nas categorías individuais, tanto de adultos coma infantil.

Brincos de Entroido é o nome da festa infantil que desenvolverá Enrédate o martes 1 de marzo, de 16 a 19 horas, nos Pendellos de Agolada. Haberá doces típicos desta celebración, concurso de disfraces e chocolatada. Os rapaces que queiran participar disporán de praza ata o venres 25 para inscribirse chamando ao teléfono 986 788 063, en horario de 8:30 a 15 horas.