El Sergas pretende dar cobertura a Rodeiro a costa de restar otro médico a Lalín

La atención sanitaria en la comarca dezana no pasa por su mejor momento a consecuencia de una evidente escasez de profesionales que se ejemplifica sin ir más lejos en los centros de Lalín y Rodeiro. La localidad de Camba lleva desde el martes sin médicos por la mañana y en principio los vecinos podrían recuperar el servicio el lunes. Este extremo fue confirmado el miércoles desde la Gerencia de Santiago a esta Redacción, aunque el gobierno municipal de Rubén Quintá no tenía constancia todavía ayer de la cobertura de la plaza del facultativo que está de baja.

¿Cómo pretende el Servizo Galego de Saúde prestar la atención en el centro de salud rodeirense en horario matinal? Todo apunta a que será un facultativo del ambulatorio de Lalín el encargado de pasar consulta en el primer turno, mientras que las tardes continúan con el médico que viene desempeñando estas funciones desde hace tiempo. Si el servicio autonómico de salud no cubre al médico de Lalín que acude a Rodeiro y opta por repartir sus pacientes entre los demás el ambulatorio capitalino quedaría con una atención asistencial exigua y las tarjetas del desplazado se distribuirían entre los demás compañeros.

Según la información que figura en el portal del Sergas sobre los medios humanos adscritos al ambulatorio de la cabecera comarcal dezana son 14 los médicos de familia disponibles. No obstante, la realidad es que una de estas plazas fue amortizada hace varios años, y más recientemente se produjo un traslado y otro puesto se cubre de manera parcial. Así las cosas, son una decena los facultativos de familia disponibles en horario matinal, de los que ocho son del equipo y dos APD, pero en la actualidad están de baja tres médicos de equipo y un APD, con lo que el plantel queda reducido a siete. Por la tarde, inicialmente se barajó la organización de la atención sanitaria con cuatro profesionales, pero uno de los puestos dejó de cubrirse tras un traslado no cubierto y su cupo fue repartido entre los demás. De los tres que quedarían en el turno vespertino uno, que ya no está, es cubierto con un profesional procedente de Vila de Cruces prolongando su jornada laboral de mañana en esta localidad. La plaza de otro, que solicitó el traslado en su momento, se gestiona con mediante una interinidad que pasa consulta dos días por la tarde y tres por la mañana. Y el tercero, que en el turno matinal acudía a diario al centro de salud de Rodeiro, ahora está de baja.

Quejas

Usuarios lamentan el trato displicente que reciben, no de sanitarios, pero sí de algunos funcionarios del área de información tanto en atención telefónica como presencial.

El PSOE ataca a la Xunta por su apatía con la sanidad en Deza

El portavoz de Sanidad del grupo parlamentario socialista, Julio Torrado, lamenta que la Xunta sea “tan conformista” con los problemas de dotación sanitaria en Deza. Aludió a un centro de salud en una situación “insufrible y calamitosa”, con falta de profesionales, sin compromiso para dotar de una nueva ambulancia a la zona y con la construcción del CIS paralizada desde hace más de un mes. Puso de relieve que fue la presión del PSOE la que alcanzó que el gobierno gallego anunciara que se prevé retomar los trabajos la próxima semana. Si nuestros compañeros en Lalín no estuvieran permanentemente insistiendo en esta necesidad, quien sabe para cuando retomarían usted la obra del CIS”. Frente a la propaganda del PP defendió la utilidad de “hacer gestión y de dar respuesta a la necesidades de la ciudadanía” porque el gobierno gallego “promete muy bien, pero cumple muy mal”. Y alertó de que la realidad de la situación sanitaria en la comarca “es preocupante” y la falta de personal en Lalín ya no es ni motivo de conversación, con momentos en los que incluso el PAC queda sin atención o en otros municipios hay la rotación permanente de bajas durante meses en el centro de salud de Rodeiro, lo que hizo que el propio gobierno local del PP exigiera una solución. “Así es imposible tener una buena atención”, alertó, al tiempo que recordó la falta de ambulancias.

Cuíña ve más incumplimientos en el CIS

El coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, citará en el próximo pleno los que asegura son “más incumplimientos” en el proyecto del Centro Integral de Saúde (CIS). Así lo aseguró ayer en una comunicación, sin concretar más detalles. Sí avanzó que en la misma sesión que la comparecencia del alcalde, José Crespo, se extienda a la situación del ambulatorio “ante la alarma social creada por su gestión, que está provocando fuertes críticas e indignación de vecinos”. Volviendo a la infraestructura que se está levantando en Alto de Vales dice que fue su partido el que destapó la paralización de las obras y que si no fuese por la labor de la oposición estaría todavía en esta situación. “Es curioso que cuando el tema va a pleno la consellería reconoce que el CIS está parado y también hace el anuncio de reanudación cuando va a llegar la comparecencia de Crespo a la solicitud de Compromiso”. Por último, recuerda que él ya aventuró que las obras no estarían finalizadas en diciembre.