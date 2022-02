El alcalde de Lalín, José Crespo, destacó ayer la cifra récord de 150.000 euros en patrocinios y financiación externa negociada para la Feira do Cocido. “La fiesta nos va a costar mucho menos, pero lo que no quiero es bajarle calidad ahora que es de interés turístico internacional y ya no es un solo día, pues el Cocido dura seis meses”, dijo.

Concretó que de la empresa privada se lograron aportaciones que totalizan 100.000 euros y ahí entran los fondos aportados por firmas como Estrella Galicia, Gadisa, Abanca, Embutidos Lalinense, Nudesa, Frigoríficos Bandeira, ViniGalicia e Avatel. Por otro lado están los 50.000 euros de dinero público procedente de subvenciones, desglosadas en 40.000 de la Xunta y unos 9.000 de la Deputación provincial. “Para este año metemos una novedad importante que es la Feira do Mel, que esperemos que en pocos años sea considerada una de las mejores de España, no de Galicia. Tenemos un proyecto muy interesante con el sector para sacar para adelante, probablemente la mejor de Galicia creo que va a ser ya este año, pero después vamos a poder competir con la de Zamora y con la de la Alcarria. Mi ilusión es que esta feria venga para quedarse”, apuntó. Además citó otra de las novedades que en su momento ya habían sido promocionadas como el proyecto de Os Cocidos do Camiño aprovechando el tirón turístico de los trazados jacobeos y la gastronomía de cada territorio. Otros de los eventos que, dijo, contribuirán a la difusión de la fiesta son la Matanza Tradicional do Porco, el Motococido, el Divercocido o el campeonato mundial de Enduro, sin olvidar el Rali do Cocido. Por otro lado, en su comparecencia ante los micrófonos de Radio Lalín, el alcalde habló de la posibilidad de que el reputado cocinero vasco Martín Berasategui se detuviese en la localidad pues está realizando a pie la Vía da Prata del Camino. “Si pasa lo invitaré a degustar un cocido magnífico con mucho gusto porque tenemos amigos en común, entre ellos el conselleiro Román Rodríguez”. Dijo que ya debió haber sido nombrado comendador cuando el año pasado se realizó un capítulo extraordinario con los cocineros con estrellas Michelín pero en esa época se había contagiado de COVID-19. “El hecho de que haga su Compostela desde Ourense es un motivo de satisfacción y puede tener mucho futuro debido a la llegada del AVE pues un madrileño se pone en dos horas y cuarto en Ourense”. Planeta contactos con la Diputación de esta provincia para impulsar alguna campaña en este sentido.