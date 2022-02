Las obras de humanización de las calles Principal y Joaquín Loriga de Lalín estarán listas en una semana y podrían reabrirse al tráfico el 25 ó el 26 próximos. Así lo avanzó en el día de ayer el alcalde José Crespo, quien recordó que la prórroga dada a la concesionaria expira el viernes 25 y por tanto quizá ese día quizá se podría recuperar el tránsito de vehículos por las dos calles separadas por el Kilómetro 0.

Sí quedaría pendiente algunos mecanismos relacionados con soluciones tecnológicas que tendrá este espacio. Se trata, dijo, de unos microchips que deben ser surtidos por la multinacional Vodafone –que gestiona la plataforma del ayuntamiento– y que no llegan a tiempo, pero el Concello tampoco puede adquirir a otras empresas. “Así como muchas obras el problema que tienen es la carestía de los materiales, aquí no fue tanto como la problemática del suministro de materiales. La piedra cortada de una forma especial tardó más tiempo porque no la suministraban, y también las jardineras o la parte smart de las calles”, apuntó. Para el primer edil la empresa Oresa cumplió en la ejecución de los trabajos a excepción del mencionado retraso por la entrega de materiales. Para más adelante quedaría, y así se podría certificar la totalidad de las obras, la instalación de una pantalla que iría en medio de la calle como parte de la soluciones técnicas inteligentes. Por otro lado, dijo que en la junta de portavoces se decidió,. ya con un par de ubicaciones más o menos claras, que el homenaje al exjardinero fallecido Manuel Sánchez Ledo se realice cuando pase la pandemia.

Pistas de pádel y piscina

En relación al proyecto de las pistas de atletismo anexas al multiusos dijo que se está topando con dificultades para la obtención de los terrenos con un propietario que podría suponer su enésimo enfrentamiento con el Concello porque ni quiere vender ni ser expropiado. Así, solo quedan dos alternativas: o compraventa en mutuo acuerdo o la expropiación. La pista de atletismo se asentaría en una superficie que conectaría con el Lalín Arena mediante un túnel para aprovechar los vestuarios del multiusos. Pero no solo está prevista esta infraestructura deportiva sino que se pretenden poner en marcha en ese entorno cuatro pistas de pádel para complementar la oferta actual de dos. Aprovechando la proximidad del Paseo do Pontiñas y el propio Arena en este área natural también se construiría en el futuro un campo de fútbol 7 y otro para la práctica del fútbol y el rugby de mayor tamaño. Asimismo, el alcalde expuso su intención de que las piscinas al aire libre estén cerca de la climatizada.

No renuncia a que las carballeiras propiedad de los Crespo de Donramiro pasen a manos del ayuntamiento pues en su momento la Justicia tumbó la ocupación de los terrenos por parte de Aguas de Galicia cuando se construyó el paseo fluvial.