Rodeiro vuelve a estar sin médico de mañana y satura al ya desbordado centro lalinense

Vecinos de Rodeiro acuden al médico a Lalín ante la ausencia de profesionales en el centro de salud de Camba, donde ninguno de las dos plazas asignadas está cubierta desde hace un tiempo. Una vez que en su localidad no pueden ser asistidos por la mañana, los pacientes rodeirenses se plantan el ambulatorio de la capital dezana para ser atendidos y como no tienen médico asignado no tienen más remedio que plantarse en el servicio de urgencias fuera del tramo en el que el Punto de Atención Continuada (PAC) está operativo.

Esta situación incomoda, evidentemente a los ciudadanos de la localidad cambota, pero también pone al límite al centro de salud lalinense que, precisamente, no está sobrado de profesionales sino más bien al contrario. Fuentes consultadas aseguran que a consecuencia de bajas y otras razones en el turno de mañana trabajan solo siete de los diez médicos que conforman la plantilla del ambulatorio mientras que por las tardes tampoco se cubre el cupo de tres. En este caso hay que señalar que había uno –de baja desde hace unos días a consecuencia de una posible una sobrecarga laboral a dar cobertura a otras bajas e incluso acudir a otros centros de salud de la comarca– y otro puesto de facultativo estaba cubierto solo parcialmente por una doctora procedente de Vila de Cruces. Esta situación ha provocado el estallido de algunos profesionales sanitarios, que urgen una solución tanto para la dotación de recursos humanos para Rodeiro por parte del Servizo Galego de Saúde (Sergas) como en Lalín. La situación no es nueva. A finales del pasado año Unidade por Rodeiro hizo público que el centro sanitario de la localidad había vuelto a quedarse sin médicos por la mañana, extremo luego admitido por el Sergas, que al día siguiente envió una sustituta para al menos paliarla baja de uno de los facultativos. Este escenario se había repetido con anterioridad en al menos dos ocasiones en otras tantas semanas. Los datos de la gerencia del Área Sanitaria de Santiago indican que en el centro de salud de Rodeiro se atendieron en 2017 –último balance hecho público– un total de 16.170 consultas de medicina de familia y 10.530 de enfermería. Reacción de Quintá Mientras, el grupo de gobierno de Rubén Quintá demandaba ayer al Sergas la “cobertura inmediata de las bajas y ausencias de los médicos” con la esperanza de la buena voluntad de la gerencia del área compostelana de atender estas demandas. Desde el ejecutivo rodeirense se mantuvieron contactos con representantes del servicio gallego de salud para exponerles que la situación actual no puede interpretarse como una eventualidad o imponderables de un día pues, asegura, en centro sanitario lleva toda la semana sin el médico del turno de mañana –hay otro por la tarde– y por tanto esta problemática no puede extenderse más en el tiempo. Quintá quiso dejar claro que su equipo “defenderá siempre, como demostramos hasta la fecha, los derechos y los intereses generales de los vecinos en lo que se refiere a los servicios públicos”. A última hora de la tarde la gerencia del Área Sanitaria de Santiago-Barbanza garantizaba que a partir de la próxima semana se volvería a cubrir el turno matinal pues el vespertino nunca estuvo desatendido. Explica que el profesional ahora ausente que atiende a los pacientes por las mañanas está de baja desde el martes pues el lunes sí acudió a su puesto de trabajo y que el Sergas estuvo informado desde el primer momento de lo que acontecía pero la falta de médicos, algo que, dice, es común en toda Galicia y España, impide actuar con mayor celeridad. De hecho el médico de tarde es también el sustituto de otro anterior, con lo que cuando los titulares recuperen las plazas el centro volverá a funcionar con dos médicos por las mañanas. El PSOE censura el “abandono sanitario del PP” de Lalín Mientras tanto, el PSOE de Lalín denunciaba ayer las quejas de numerosos vecinos acerca de la situación de la sanidad pública en la localidad “ante el deterioro continuado que se está viviendo con la inacción cómplice del PP”. Recuerdan que el ambulatorio estuvo sin calefacción en pleno invierno porque no había combustible, lleva meses apuntalado, o las listas de espera para el médico de cabecera “nunca alcanzaron tal dimensión”. Califican de “lamentable” el “silencio” del alcalde, José Crespo, por no defender a los vecinos. “El ambulatorio cae, no hay calefacción, nada de la ambulancia prometida, quiso esconder que se paralizaba el CIS e introduce la posibilidad de que se mutilen las especialidades previstas; Crespo calla, y es cómplice del daño a la sanidad pública en Lalín en medio de una crisis sanitaria”, sentencia la formación socialista. Recortes Por eso urge soluciones inmediatas en temas de mantenimiento o la demora en las consultas. “Recortaron médicos en Lalín durante diez años, los echaron de Galicia y ahora no saben qué hacer salvo favorecer a la sanidad privada”. Lo único que celebran de positivo es que la construcción del CIS fue posible por los fondos europeos transferidos por el Gobierno de España a la Xunta. Pero alega que son incapaces de gestionarlos pues las obras del Centro Integral de Saúde están paralizadas.