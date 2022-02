El PP de Silleda calcula que, en el mes que lleva de retraso el remate de las obras en la calle Progreso, la empresa adjudicataria tendría que haber pagado de multa unos 12.000 euros por esa demora si el gobierno local aplicase la sanción desde el principio. Sin embargo el alcalde, Manuel Cuiña, “prefiere mirar para otro lado, y no solo no sanciona a la empresa, sino que le da privilegios que no tienen ni los vecinos ni las demás empresas de Silleda”, apunta.

El portavoz de los populares, Ignacio Maril, lamenta que el Concello siga sin imponer sanciones por estos retrasos, y denuncia una vez más la falta de medios humanos para ejecutar los trabajos. “Día tras día vemos cómo hay tramos en los que no se presenta nadie a trabajar, mientras los vecinos y los comerciantes sufren unos daños que no tendrían por qué sufrir” Recuerda que el PP le propuso al alcalde, en vano, que no dejase a la empresa abrir nuevos tramos de obra mientras no rematasen los ya iniciados. Por último, compara la “dejadez” a la hora de sancionar a la adjudicataria con “la agilidad con la que Cuiña pretende sancionar ahora a los vecinos. Maril afirma que “es una tomadura de pelo que se pretenda sancionar a los silledense por aparcar en la calle Progreso durante el tiempo en que estuvo abierta, en diciembre y enero, y a pesar de que la señalización era, como poco, muy deficiente, por no decir inexistente”. El principal partido de la oposición adelanta que pedirá la anulación de las multas impuestas a vecinos por dicho estacionamiento.