El alcalde de A Estrada, José López Campos, salió al paso de las declaraciones realizadas por el BNG en cuanto a la responsabilidad de la problemática para extender la fibra óptica por el rural. Mientras el gobierno apunta a que es la Lei do Solo la que impide llevar la fibra a través del tendido aéreo, los nacionalistas señalan a que el culpable de esa imposición es el PXOM aprobado por el PP.

“Si queremos dignificar la actividad política, debemos de cuidar las formas y debemos demostrar un poco más de conocimiento de las cosas, sobre todo cuando se habla con la contundencia con la que habló la portavoz del BNG. Conociéndola creo que no fue ella la que hablaba, sino la ejecutiva del BNG, con esa palabras groseras sobre la capacidad de mentir del alcalde y con las que desacreditan las competencias de las administraciones. Tengo visto declaraciones públicas y críticas razonables y razonadas, pero en ese caso es un despropósito”, afirmó López Campos.

“El PXOM no deja de recoger lo que dice la Lei do Solo. El BNG desconoce gran parte de lo que es lagestión municipal. El PXOM se aprobó en su día adaptándose a la Lei do Solo del 2010. Esa ley establecía ya en su artículo 28 que eran incomplatibles los tendidos en los núcleos rurales. Eso se repite en la ley de 2016. El PXOM no puede determinar nada en contra de una ley en vigor”, argumentó. “El BNG se equivoca porque el PXOM recoge eso porque era obligatorio y aunque no lo recogiese tenemos que seguir la ley que está en vigor”.

López Campos recordó que la dirección general de Urbanismo y Amtega se reúnen esta semana para analizar esta situación que afecta al rural de toda Galicia a través de la Lei do Solo. “No entiendo el motivo que llevó al BNG a emitir esa nota de prensa totalmente fuera de lugar y mostrando un desconocimiento preocupante. Si estos son los representantes públicos a nivel municipal de a Estrada me preocupa bastante el nivel de la oposición. No tienen ni el conocimiento mínimo básico para poder desempeñar su trabajo en la oposición”, manifestó el regidor local.