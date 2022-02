Para varios dos estudantes de regueifa do IES Marco do Camballón era a primeira vez que “actuaban”. E fixérono no seu antigo centro educativo, o CEIP Nosa Señora da Piedade. En dúas sesións, explicárolles aos nenos e nenas de Infantil e Primaria que é a regueifa e outras formas de improvisación galegas, como as bombas de varias localidades de Ourense, os brindos do Courel ou, máis cerca xeográficamente, as batallas dialécticas dos Xenerais do Ulla. Estas figuras típicas do Entroido de parroquias ribeireñas de Vila de Cruces (tamén de Silleda e da Estrada) estiveron representadas onte no CEIP da Piedade.

Durante a sesión, o alumnado de regueifa tamén puxo en marcha xogos de improvisación, con palabras que lles propoñía o seu xove público, así como unha controversia, na que un grupo tiña que improvisar para defender o instituto e o outro, o colexio.

Como ían acompañados de instrumentos, os alumnos e alumnas do instituto interpretaron pezas que nunca pasarán de moda, como A saia da Carolina ou A rianxeira. E xa que a actuación de Tanxugueiras deixou tan bo recordo, houbo un concurso de aturuxos.

Máis de 100 matrículas

Desde o equipo docente do IES Marco do Camballón, quere agradecerse a colaboración do colexio cruceño. O docente Sechu Sende, responsable de impartir esta materia optativa de regueifa, sinala que “para nós é importante recuperar o ritmo de actividades extraescolares, sair do instituto e aprender cousas fóra das aulas”. Actividades como a de onte no colexio do casco urbano permítenlles aos estudantes do instituto “coller autonomía. A ver se conseguimos seguir tendo estas oportunidades para abrir a escola á sociedade”.

Nos últimos anos, máis de 100 estudantes estiveron matriculados en regueifa no instituto cruceño. O IES Marco do Camballón, xunto aos centros de Baio e do Milladoiro, puxo en marcha o proxecto Regueifesta, para dar a coñecer unha materia educativa que é tamén un elemento para o ocio e o tempo libre.

Líder na fase local de Odisea 2022

Un equipo do IES Marco do Camballón, As Venus, acadou o primeiro posto na fase local do Concurso de Cultura Clásica Odisea 2022. Neste certame poden participar o alumnado dos centros de ensino secundario que estuden cultura clásica, latín e grego. A fase estatal deste certame tivo lugar na xornada de onte. O instituto cruceño participaba con outro grupo, Lulaya, que non aparece no listado da clasificación definitiva para o desempate. Nesta lista sí está, en sexto lugar, Lalín, do IES Aller Ulloa.