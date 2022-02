El coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, pide al alcalde, José Crespo, que deje de “vender humo a los vecinos como si no llevase gobernando 30 años”. Dice que destinar “unos míseros” 5.000 euros para estudios del proyecto de las pistas de atletismo es “el enésimo episodio de la política goebbeliana de permanentes anuncios de lo que se va a hacer sin ver realidades”. Recuerda al regidor que el 31 de marzo de 2019 aseguró que las pistas estarían disponibles en este mandato y después, el año pasado, ya habló de una primera fase.

“Dije que en este mandato no habría suelo industrial y el tiempo, por desgracia me da la razón”. También entiende Cuíña que el alcalde, “pese a que está hablando con dueños de inmuebles de la Praza da Igrexa” no impulsará la gran plaza. “Piensa que sus mandatos son eternos, mientras a los demás ya se nos puede exigir de todo desde el primer día”. También pregunta por la demora del plan de regeneración del núcleo histórico de Donramiro, uno de los proyectos diseñados por el cuatripartito.

Mancomunidad

En otro orden de cosas, Compromiso dejará de acudir a los plenos de la Mancomunidade Terras de Deza “por la absoluta falta de respeto de su presidente-marioneta del PP y de este partido, que dejaron morir este órgano supramunicipal”. Achaca a su responsable y alcalde cruceño, Jesús Taboada, de no haber impulsado nuevos estatutos, ni convocar plenos o los acuerdos para el uso de maquinaria en Lalín.