En el año 2007 Abdelah Naboaui dejó su Lahouza (Marruecos) natal para venirse a buscar un porvenir y futuro mejor para él y para su familia. Un año más tarde, tras trabajar muy duramente, Abdelah logró la estabilidad y sustentos necesarios para traerse a su familia a la pequeña localidad de A Estrada, situada en la provincia de Pontevedra (Galicia). Junto a su mujer y sus tres hijos llegaba a España en el año 2008 El Mehdi el Nabaoui, el menor de la familia, que en el momento de hacer la maleta y desembarcar en España contaba con apenas seis años de edad. Abdelah no se imaginaba por aquel entonces que, aquel pequeño y menudo chico al que le apasionaba el mundo del fútbol sería, años más tarde, una de las mayores promesas del atletismo nacional.

Desde cadete a juvenil Mehdi se subió al podio en todas las pruebas nacionales que disputó, en todas menos en una que tuvo que abandonar por un problema de deshidratación provocado por una gastroenteritis. Acumuló más de 20 medallas a nivel nacional. Enumerar todas las medallas y éxitos en este texto sería ahondar en algo que es más que evidente a simple vista: Mehdi ha nacido para correr.

El sueño y la motivación de un atleta es crecer, ser cada día un poco mejor, siendo conscientes y respetando las etapas de formación del deportista pero buscando ese estímulo necesario que le lleva a tener una meta en la que fijarse. La de Mehdi era ser internacional, competir fuera de España, defender una bandera y pelear por lograr que un país se sienta orgullo de sus éxitos, lo cumplió, aunque a medias.

En el año 2018, siendo juvenil y menor de edad (16 años tenía en ese momento) Mehdi ganó el Nacional de clubes de campo a través y tres semanas más tarde el Campeonato de España de la modalidad. Sus actuaciones le habrían la puerta a viajar con la selección española a París para poder disputar el Mundial de campo a través Escolar ISF, ya que la normativa permitía convocar atletas aunque no tuvieran la nacionalidad española siempre que fuesen menores de edad y estuvieran escolarizados. La RFEA lo incluyó en la lista de convocados junto a otras grandísimas promesas de nuestro atletismo, era el más joven del equipo masculino y era su primera competición internacional, pero no defraudó. Fue 19º en meta, 3º del equipo español llegando a la par de Aaron las Heras y 2º de su grupo de edad (2002); contribuyó con su resultado a llevar a España al 4º puesto por equipos. Fue su primera toma de contacto a nivel internacional, la primera y la última.

Para poder acudir a París, Mehdi se tuvo que comprometer formalmente a renunciar a correr con cualquier otro país que no fuera España, algo que no le importó, y lo dejo muy claro desde el principio, tanto en ese momento como en el momento en el que inició los tramites para poder obtener la Nacionalidad Española. En España, a los ciudadanos que provienen de Marruecos, se les imponen una serie de requisitos para la obtención de la nacionalidad, 10 años de residencia, domicilio estable, recursos económicos, etc.

Mehdi inició los trámites para la obtención de su nacionalidad en el año 2018 y desde entonces todo fueron problemas. Papeles que faltan, documentos que no sirven (llegó a tener que viajar a Marruecos para la obtención de una serie de documentos) trabas y más trabas que hacen que su expediente este “estancado”. Desde entonces Mehdi ha logrado 8 medallas a nivel nacional, y podemos decir que las ha logrado porque su puesto en carrera así se las otorgaría, sin embargo, al carecer de nacionalidad no ha podido subir al podio a recibir y recoger el reconocimiento que se merece.

Tampoco pudo estar el Europeo en campo a través de Dublín, a pesar de haber ganado el Nacional de clubes que le otorgaba plaza, ni pudo estar en el Europeo sub20 de Tallin a pesar de tener mínima en los 3000m, una mínima que le daba plaza también para el Mundial sub20 de Nairobi. Tampoco pudo disputar el Festival olímpico de la Juventud de Baku, ni el campeonato de Europa de campo a través de Lisboa del 2019 ni los juegos Olímpicos de la Juventud del 2018. Para todas estas pruebas Mehdi era, deportivamente por resultados y marcas, seleccionable, pero su Nacionalidad no estaba resuelta, por lo tanto no podía acudir con equipo nacional. Frustrante

Oportunidades perdidas, apoyos que no llegan y puertas cerradas que cada vez se hacen más constantes. Mientras compite en Galicia y defiende los intereses de la comunidad, se le priva de poder disputar medallas en nacionales y acudir con el equipo a competiciones Internacionales.

Si toda esta situación es dura de llevar lo es aun más con los últimos acontecimientos: Jordan Díaz, la perla cubana de la longitud y el triple salto obtiene la nacionalidad por carta de naturaleza. La ca-beza te explota. ¿Cómo es posible, que este chico, que no ha pisado suelo español se merezca una nacionalidad y Mehdi no? ¿Cómo es posible que Mehdi, que lleva 14 años aquí, tenga menos derechos que un chico que acaba de llegar? ¿Cuántas competiciones y oportunidades han perdido por el camino? Este tipo de nacionalizaciones son legitimas, así lo avala la normativa vigente, pero ¿son morales?

Son muchas preguntas a las que es difícil dar respuesta. Las cartas de naturaleza son una medida discrecional del Gobierno. Es decir, cada ejecutivo puede elegir a quien quiera y no existen baremos objetivos para valorar quién lo merece y quién no. Son por lo tanto nacionalizaciones regaladas y muy poco trasparentes u opacas. Siempre han prevalecido intereses poco claros en la entrega de este tipo de nacionalizaciones. Medallas, éxitos o dinero para terceras personas.

En los últimos 25 años más de 100 deportistas se han saltado los trámites legales para obtener la nacionalidad por la vía exprés. Así, entre las ultimas nacionalizaciones exprés que se han podido ver en este país figuran, además de la del nombrado saltador cubano, las de Yunier Pérez, Yidiel Contreras, Serge Ibaka, Sancho Lyttle, Orlando Ortega o Javier Sotomayor y Trihas Gebre por nombrar algunos de los nombres más célebres.

Dentro de estos casos, se han producido situaciones curiosas, como nacionalizaciones que han salido “rana”. Quien no se acuerda del famoso “Juanito” Muehlegg, el esquiador que obtuvo la nacionalidad por carta de naturaleza y ganó tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002, pero fue descalificado tras dar positivo y entonces dejo de llamarse Juanito para volver a ser Johann a ojos de todos los españoles. Algo similar pasó con Bezabeth. El atleta etíope llegó a España en el año 2004 y en 2007 obtuvo la nacionalidad por la vía rápida ante el temor de que pudiese ser convocado con Etiopía. Cuatro años más tarde se vio implicado en la operación Galgo y su carrera atlética se esfumó. Historia muy parecida: la de Mohamed Marhoum. Obtuvo la nacionalidad por carta de naturaleza en 2011 y tres años más tarde fue cazado en un control antidopaje.

En el atletismo, uno de los casos más recientes es el de Ilias Fifa, que obtuvo la nacionalidad en el año 2015. Aunque no fue por carta de naturaleza se le “ayudó” a que su expediente se resolviera lo antes posible y dos años más tarde fue arrestado en el curso de la operación antidopaje denominada Chamberi.

Casos curiosos como las nacionalizaciones por vía rápida de los jugadores de balonmano Siarhei Rutenka y Laszlo Nagy, que una vez obtuvieron la nacionalidad renunciaron a competir con España. Al igual que el jugador de baloncesto brasileño Rafa Freire que también obtuvo la nacionalidad por carta de naturaleza pero no llegó a competir con nuestro país y se decantó por competir con su país de origen.

En el verano de 2011, Albert Soler, que había sustituido unos meses antes a Jaime Lissavetzky en el cargo de secretario de Estado para el Deporte, mostró su rechazo a este tipo de prácticas a las que llegó a calificar como “nacionalizaciones cataríes”, en alusión a la forma de actuar del país del Golfo, conocido por nacionalizar a muchos deportistas, sobre todo africanos.

Solo en el año 2015, año anterior a los Juegos Olímpicos de Río 2016, España “regaló” la nacionalidad a 11 deportistas. Lo curioso es que esta forma de concurrir a la hora de dar la nacionalidad previa petición al consejo de ministros por carta de naturaleza va siempre en la misma línea: atletas o deportistas que nos van a aportar medallas o resultados relevantes, nada más, no existe otro tipo de propuesta, no se argumenta nada mas. La obtención de una nacionalidad debe ir mas allá del aspecto económico y de los intereses de determinados sectores o personas.

Las normas deben de ser iguales para todos. Seamos razonables.