Son ya siete los parques eólicos que finalmente no se construirán sobre cumbres de la comarca dezana. Semanas atrás el alcalde de Lalín, José Crespo, desvelaba que Green Capital Power renunciaba al derecho a la red eléctrica y por tanto a la red de evacuación de los proyectos eólicos Monte dos Porcallos y Val do Folgoso. Monte dos Porcallos ocupaba terrenos de Lalín, Silleda y Vila de Cruces, con 10 aerogeneradores y una potencia de 56 MW, la misma que tenía Val do Folgoso con sus 19 molinillos en Lalín, Rodeiro y Dozón.

Al renunciar a ese derecho de evacuación, Green Capital Power podrá recobrar el aval que depositó en su momento para estas construcciones. Y no serán las únicas: también desistió de los permisos de acceso y conexión en otros cinco parques, repartidos entre Agolada, Rodeiro y Lalín. Estos proyectos son Monte de Outeiros, con una potencia de 27,15 MW y sobre terrenos de Agolada; Alborín, en Rodeiro, con una potencia de 13,5 MW; Turubelo, con instalaciones en Rodeiro, Agolada y Lalín y una potencia de 22,5 MW; Pescoso, en Rodeiro y Agolada, con 27 MW y, por último, Carballeda, también en Camba y Agolada y una potencia de 22,5 MW. . Ya a finales de enero el alcalde de Rodeiro, Rubén Quintá, comunicó que no se construirían los de Pescoso, Alborín y Carballeda, contra los que se habían presentado alegaciones a través de la firma Tysgal. Es la misma empresa que redactó las alegaciones contra Monte dos Porcallos y Val do Folgoso. Nueve en la provincia A nivel provincial, hay otros dos parques eólicos que también quedan suspendidos. Los dos son de Adelanta Corporación: Coto das Airas se proyectaba sobre Fornelos de Montes, A Lama, O Covelo y Avión, con 44 MW de potencia, mientras que Bídoas+Coto Redondo, en Fornelos de Montes y O Covelo, tendría 32,05 MW. Monte dos Porcallos y Val do Folgoso son los únicos que se transitaban ante el Ministerio para la Transición Ecológica, ya que superaban en los dos casos los 50 MW de potencia. Suman 112. En cuanto a los restantes, suman 189,05 MW. Cabe recordar que la proliferación de proyectos eólicos tanto en Deza como en Tabeirós-Montes despertó enseguida la postura en contra de los vecinos y de varias administraciones locales, debido al tremendo impacto ambiental de los proyectos en tierras de labor. De hecho, durante el año pasado se pusieron en marcha plataformas vecinales como LAT Carmoega non, Plataforma de Afectadas/os Eólicos Cruces, la plataforma creada en Goiás o Afectados Eólicos Lalín. Charlas con los dueños de terrenos afectados, el asesoramiento de empresas especializadas y campañas para presentar alegaciones hicieron posible que los promotores de estos proyectos acabasen echándose atrás. Una de las campañas más recientes es la de presentación de alegaciones contra el eólico Monte Festeiros, que afecta a terrenos de Silleda y Forcarei. Los modelos para remitir alegatos contra estos proyectos estuvieron disponibles en distinto negocios de estos dos municipios así como de Lalín. Pero aún están en fase de envío de sugestiones, como indica la Consellería de Economía, los parques de As Penizas (que afecta a Forcarei y Cerdedo-Cotobade); Estivada (Agolada y Antas de Ulla, que también promueve Green Capital Power); Serra do Farelo (también en Agolada y Antas de Ulla); Pico Seco y Valdepereira, ambos en Lalín y O Irixo.