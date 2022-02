A Estrada, unha parada para descansar

Despois de teren conseguido o recoñecemento da Igrexa alá por marzo do 2019, o Caminho da Geira e dos Arrieiros, que atravesa o concello de A Estrada pasando por Codeseda e o casco urbano, foi medrando ate pechar o pasado 2021 con un total de 904 peregrinos que pasaron polas súas rutas. As cifras son boas, dende logo, especialmente tendo en conta a xuventude da posta en valor do itinerario, porén hai motivos para seren incluso máis optimistas de cara o futuro.

Actualmente penden dúas actuacións por parte de institucións autonómicas e municipais que serán determinantes para o porvir desta ruta: o recoñecemento por parte do Instituto Padre Sarmiento de estudos galegos, que o dotará de oficialidade, e unha limpeza, sinalización e acondicionamento dos camiños por parte do Concello estradense. De se cumprir ambos, a dinamización deste itinerario veríase ampliada, levantando o interese dun maior número de turistas.

Porén, como inflúe isto aos empresarios do sector servizos no municipio? Carlos da Barreira, integrante da asociación Codeseda Viva, Fran Liste, propietario de dúas casas de turismo rural en Codeseda, Pilar Porto, propietaria do hostal La Bombilla no casco urbano, e Mari Carmen Gaspar, á fronte do pub Caminho da Geira, tamén en Codeseda, comparten as súas impresións respecto a este tema, partindo dun punto en común: todos concordan que xa se están deixando ver os primeiros froitos deste atractivo turístico. Da Barreira comenta que de non seren pola pandemia, o número de peregrinos que se agardaba sería maior ao que eran capaz de acoller as infraestruturas dispoñibles na parroquia de Codeseda, sostendo que “en febreiro do 2020, antes do COVID, pasaran pola parroquia 150 peregrinos, o que nos daba pistas da demanda que existiría nos seguintes meses, tanta que non ía haber capacidade para albergar a todo o mundo”. Continuaba explicando que “varias empresas importantes do sector hoteleiro se interesaron por oportunidades en Codeseda, pero finalmente paralizáronse moitos proxectos debido á situación sanitaria”.

Por outra banda, Liste, que leva a xestión de dúas casas de turismo rural na parroquia estradense, aseguraba que “de momento fágoo máis por axudar que por rédito económico. O ano pasado, dos 900 peregrinos que pasaron, acollín a 50. O motivo é que á hora de pernoctar, depende moito de se veñen andando ou noutros medios, e que non necesariamente se quedan en Codeseda senón que teñen opcións en Soutelo, Tabeirós ou A Estrada”. Fran non ten previsións de enfocar o negocio exclusivamente a albergar peregrinos pero asegura que se a situación se desenvolve como se agardo, o pensaría: “de momento adícome ao turismo rural, máis estacional, con Semana Santa e o verán sendo as mellores campañas, porén se comezáramos a manexar os números de peregrinación do camiño portugués ou do francés, pensaría en cambialo”.

Dende a Bombilla, Pilar Porto é optimista, “nós xa o comezamos a notar. É certo que non enchemos as habitacións con peregrinos pois soen ser grupos pequenos ou parellas, máis nestes anos xa comezamos a ver movemento, e agardamos que aumente. Para nós, os mellores meses neste aspecto foron setembro e outubro”.

Do mesmo xeito, achegando o punto de vista da hostelería, Carmen Gaspar sostén que a pandemia foi un duro golpe, parando significativamente a actividade, mais “agora que baixan as restriccións, agardamos unha mellora para a época estival”.

O maior punto de inflexión será, según comparte Da Barreira, o recoñecemento do itinerario da Geira e dos Arrieiros por parte do Instituto Padre Sarmiento, un acontecemento que se dar,á a máis tardar, no 2024. Entón, esta ruta que parte de Braga equpararase en oficialidade a itinerarios como o Camiño Francés ou o Portugués. Porén, dende Codeseda Viva téñeno claro, “é pouco probable que A Estrada se convirta nun novo Melide, dado que este camiño non busca a comercialización. Os peregrinos síntense atraídos pola paisaxe, o valor patrimonial, e a tranquilidade desta ruta, moito menos explotada. Ademais, ainda falta moita infraestructura, non tanto no paso por A Estrada, senón en etapas previas”.