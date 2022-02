“A Estrada medrou moi rápido, tanto que acabou por converterse nun pobo sen identidade”. As verbas do historiador Xoán Carlos Garrido mostran gran parte do significado das imaxes que imos repasando con el. Algunhas son máis coñecidas, outras non, pero todas e cada unha sorprenden ao ollo. O motivo desa sorpresa chega pola nova iniciativa posta en marcha pola asociación cultural Vagalumes, que decidiu dar cor a algunhas das imaxes máis senlleiras do pasado da vila da Estrada. Á marxe do seu sentido máis estético, esta idea parte cun obxectivo diferente, denunciar o desharmónico crecemento da Estrada e a perda da súa identidade pola falta de coherencia nos seus plantexamentos urbanísticos durante máis dun século.

“No queremos vivir como fai cen anos, senón traer á actualidade imaxes que nos mostran como puidemos medrar a partir do que tiñamos, dunha maneira harmónica, non con rúas abertas sen sentido e sen orde, cunha rúa principal na que xa non dá o sol cando antes era unha marabilla ou cunha alameda que xa non é unha alameda”, afirma Garrido á hora de explicar o sentido desta iniciativa da asociación.

Ao longo dos últimos días, Vagalumes foi compartindo nas súas redes sociais estas e outras moitas imaxes, presentadas baixo o lema “Sacar as cores á Estrada”. Algunhas delas sorprenden un século despois, como por exemplo a do consistorio, hoxe en día centro neurálxico do pobo, que por aquel entón destacaba so entre leiras. Foi construído no seu día nun lugar algo apartado dunha vila que medraba en torno á farola e a rúa principal.

Precisamente nas imaxes de comezo de século destaca esa praza da Farola, cruce sobre o que asentou o pobo, como punto de encontro veciñal. Nunha das imaxes coloreadas que mostra Vagalumes pódese ver na praza principal un dos primeiros autobuses que chegaron ao pobo, alá polo 1910. Noutras fotografías recuperadas da Farola, estas xa de mediados de século e con coches, pódese ver a farola orixinal, a que hoxe en día pode atoparse la Praza do Mercado. Garrido destaca destas imaxes a harmonía nas alturas das casas do centro da vila, algo que contrasta coas diferentes alturas de construcións que se poden ver hoxe en día, convivindo casas de máis dun século de vida, con edificios modernos de moitas plantas.

Esta mesma idea se transmite nas imaxes que vemos tomadas desde o consistorio. Nunha delas, enfocada cara a Farola, pódese ver a igrexa parroquial, neses momentos todavía en construción. Destaca esta igrexa como o edificio máis alto da vila xunto co propio consistorio, una idea que se pode ver en cidades e vilas que si mantiveron una plantexamento urbanístico centrado en coidar o patrimonio e a harmonía. En todas as fotografías destaca tamén a importancia do verde nun pobo que foi perdendo espazoso naturais en favor de máis aproveitamento urbanístico.

Para levar a cabo este coloreado de fotografías, a asociación Vagalumes utilizou un programa especial, ao que despois tiveron que dar diferentes retoques. “É un programa cun algoritmo que recoñece moi ben elementos como as caras, as árbores ou as pedras pero por exemplo ten problemas ao identificar as cores dunha bandeira. Nas fotos das festas ten varios erros que fomos corrixindo nos. A idea de Vagalumes é continuar subindo imaxes orixinais que lles foron transmitindo os veciños. “Non son fotografías nosas. Son de todos os veciños”, afirmou. A asociación tamén creou un vídeo onde recopila algunhas das primeiras gravacións realizadas no concello e que se pode ver nas súas redes.