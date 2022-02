El BNG de A Estrada ha emitido un comunicado en el ataca directamente al gobierno encabezado por José López Campos tras su análisis sobre la expansión de la fibra óptica en el rural de A Estrada y sus medidas para intentar solucionar la situación. “No es la Lei do Solo, es el PXOM del PP el que impide el tendido aéreo de fibra”, afirmaron desde el partido nacionaliza.

El regidor local argumentó esta semana que la Lei do Solo impedía llevar la fibra óptica por vía aérea (con postes), obligando a hacerlo mediante lineas enterradas “Esto es radicalmente falso”, afirma la concejal del BNG, Susana Camba. “el problema está en el PXOM, que aprobó el PP”. “La Lei do Solo 9/2002, en la que se basa nuestro planteamiento urbanístico recoge textualmente (página 34) que «podrá prohibir los tendidos aéreos y prever el soterramiento de los existentes»”, añade, “y como se puede comprobar no obliga como dice el alcalde”.

“Sin embargo”, explica la concejal nacionalista, “el plan general aprobado por el PP dice textualmente (página 137) en el artículo 133, apartado D, del tomo V, que «en los suelos clasificados como núcleos urbanos o rurales y en los ámbitos de protección de elementos catalogados, será obligatorio el soterrado de las líneas de telecomunicaciones, telefonía y líneas eléctricas de baja tensión para todas las que se construyan hasta en adelante»”.

“Y no solo eso”, indica la concejal del BNG, “sino que añade lo siguiente: «las ya existentes que incumplan con este requisito deberán adaptarse preferentemente antes de transcurridos cinco años desde que se apruebe el presente PXOM, bien procediendo al enterrado, bien modificando su trazado para cumplir con la exigencia, estableciendo los acuerdos precisos (tanto en el aspecto económico, como en el de plazos) con la compañía suministradora».”

“Es decir, el alcalde miente y echa balones fuera, como hace siempre”, afirma Susana Camba, “y no solo eso, sino que lo grave es que el Concello de A Estrada está incumpliendo su propia normativa urbanística, porque ya pasaron más de cinco de la aprobación del PXOM y a día de hoy no se hizo nada para enterrar las líneas de telefonía o eléctricas”.

Camba afirma que “ante un problema causado por el propio PP el alcalde no puede buscar culpables, tendrá que buscar soluciones para llevar la fibra a todos aquellos núcleos como Vilancosta, Torreboredo o Ribeira en los que no hay tendido telefónico anterior”.