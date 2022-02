La mascarilla sigue muy presente en la calle: la precaución gana (por ahora) a la liberación

Si hay un elemento que la pandemia de COVID-19 popularizó es, sin duda, la mascarilla. Esta protección –habitual desde hace años en países asiáticos, sobre todo por la contaminación– ha pasado a formar parte también del paisaje cotidiano en casi todo el mundo. Así es que, ahora que –desde el jueves– ya puede prescindirse de ella en espacios exteriores, todavía son muchos los que prefieren mantener a cubierto boca y nariz. En las calles de las principales localidades se ve más gente con mascarilla, pero se empieza a ver bastante sin ella, una tendencia que irá en aumento si la evolución sanitaria es positiva.

Un paseo por el centro de Lalín, por ejemplo, pone de manifiesto la división de la población al respecto. Como “una liberación” ha recibido Josefa Díaz Daparte la opción de prescindir del cubrebocas en el exterior. “Habrá ciudades en donde mantener la distancia de seguridad no será fácil”, opina esta empleada de asesoría, pero considera que este no es el caso de pueblos como Lalín: “Aquí, en el exterior, ya antes no hacía mucha falta”, concluye.

Incluso dentro de un mismo hogar hay diferencia de criterios a la hora de utilizar el tapabocas. “No lo pongo si se guardan las distancias; si no o si hay aglomeraciones, entonces sí la pongo”, declara Santi Crespo Riádigos a cara descubierta mientras pasea en familia por la Praza da Igrexa de Lalín. A su lado, Ana Galego Vázquez, que porta una mascarilla tipo FFP2, se muestra “partidaria de llevarla, por el momento, por prevención”. “Ganas de quitarla también tengo, evidentemente, pero no me hace mal. Si estoy en un sitio en donde no hay nadie, bueno... Pero me siento más segura llevándola por la calle”, afirma esta maestra de educación infantil, profesión que, admite, puede tener que ver en su decisión: “También tienes más miedo por los niños”.

En similares términos se manifiesta Carmen Blanco, que mantiene su uso “dentro y fuera, por ahora”. “Pienso que con mi edad y en este tiempo así, para evitar catarros incluso, prefiero seguir utilizándola”, declara esta lalinense jubilada. En su opinión, no solo esta última decisión del Gobierno, sino “todas las medidas han sido precipitadas y después tuvieron que corregir, así que prefiero seguir un tiempo, al menos hasta la primavera”.

“En el exterior no suelo ponerla, si hay espacio con la gente. No es necesario, en un local cerrado, sí, porque se multiplica el riesgo de contagio”, señala Bruno Mineti. “En exteriores, al aire libre, estamos haciendo deporte sin mascarilla, jugando a rugby unos contra otros y no nos ha pasado absolutamente nada, no hemos tenido ningún contagio, ni ahora ni antes cuando había que jugar con mascarilla. No hemos tenido ningún problema”, sostiene este informático y jugador del Clube Rugby Coreti Lalín. “En el interior sí sería precipitado, pero en el exterior no le veo ningún problema”, reitera el joven.

En definitiva, la pelota está ahora en la conciencia de cada persona a la hora de responder a la pregunta: ¿Me la pongo o me la quito? La precaución, quizás el temor al contagio o a una séptima ola de COVID –cuando aún no se ha extinguido la sexta–, parecen ganar la partida a las ansias de liberarse del elemento protector. Por ahora.