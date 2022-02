El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima un recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Concello de Dozón contra una resolución que dictó la Dirección General de Competencias de Coordinación de Competencias de las Comunidades Autónomas el 14 de junio de 2016.

En esa resolución se acuerda la devolución, por parte del Concello, de la ayuda de 48.989 euros, concedida en 2010 para el proyecto de aceras en O Castro, y con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. Las obras debían acometer un tramo de 160 metros de aceras, con formación de muro de bloques de hormigón, canalización de pluviales, colocación de bordillo y plaqueta de aceras. La ayuda se abonó el 27 de mayo de 2010 (41.640 euros) y el 16 febrero de 2012 (los 7.348 euros restantes). Pero en octubre de 2015 se realiza una inspección de control y se aprecia que la empresa adjudicataria de los trabajos, Contratos y Servicios del Deza SL, no ejecutó los mismos porque en esa fecha (en abril de 2010) carecía de medios, así que subcontrató a Constructora Obras Públicas del Deza SL “sin autorización alguna, falseando las condiciones del otorgamiento”, indica la sentencia. La subcontratación fue verbal, y esto solo se permite en caso de emergencia, no de urgencia, como el que ocurría en Dozón. La sentencia añade que el Concello de Dozón no controló en ningún momento la subrogación. La administración local puede interponer un recurso de casación ante el alto tribunal madrileño. Las costas se cifran en 1.500 euros.