A curación do enganido (tangaraño ou asombramento) nas terras de Deza

O enganido (anganido, asombramento, tangaraño) é, segundo o Diccionario enciclopédico gallego-castellano de Eladio Rodríguez González (1958-1961), “unha enfermidade infantil que se supón debida a desordes de nutrición, e que ataca aos nenos debilitándoos e consumíndoos ata deixalos extenuados. Pode equipararse á consunción e ao raquitismo”. Da mesma familia léxica é o verbo enganirse: “encajinarse, debilitarse, perder las fuerzas físicas. Dícese más comúnmente de los niños y de las personas ancianas” (Eladio Rodríguez González).

Segundo este autor, “nuestras gentes campesinas creen que el enganido de los niños es producido por un mal de ollo o por una meiga chuchona, que le chupa la sangre a la criatura que padece la enfermedad. Contra ésta empleáronse procedimientos que vienen poniéndose en práctica desde épocas legendarias para combatirla o aminorar sus temidos efectos. Unas veces atan a la muñeca del niño varios amuletos, como un cuerno de vacaloura o una figa; otras veces cuelgan del cuello de la criatura la llamada bulsa dos atavíos, o cosen a las ropas una bolsita con unos papelitos en latín; otras veces queman en una encrucillada, y en la noche de luna llena, un mechón de pelo del niño; otras veces pasan a éste por el hueco del tronco de algún carballo dividido en dos partes que se forman cerca del suelo y vuelven a unirse antes de la copa, o por la hendedura especial que abren en un cerezo nuevo, dejando en uno y otro caso colgada del árbol la camisa del paciente; otras veces ligan bien los dos dedos gruesos de pies y manos del enfermo con una cinta, saliendo así de casa con el niño enclenque a un camino, después de las doce de la noche, para hacer que la primera persona que pase al despuntar la aurora corte las ligaduras, que han debido ser hechas por la propia madre del enfermo, la cual muestra éste al transeunte, diciéndole: Homiño que vèn á ventura, desenquirquílleme esta criatura; y otras veces cuidan de que la persona que traiga el niño en brazos, si aún no anda, lleve una cabeza de ajo en el bolsillo, o meta el ajo en la faltriqueira del atacado, para que a él no se acerquen las meigas, causantes de esta enfermedad, que se cree debida a un poder maléfico. En la comarca de la Ulla levan al niño raquítico a la capilla de Gundián; y después de pasarlo por delante de la Virgen que allí se venera, lo lavan en una fuente que brota junto a la pequeña ermita, y hacen como oferta un donativo en especie, que suele consistir en tanta cantidad de trigo como pese el rapaz; y en la comarca orensana de la Arnoia creen que el enganido se cura atando de noche al que lo padece, a una cruz de madera que haya en alguna encrucillada; y la primera persona que pase, debe cortar la atadura con un machado o cuchillo, todo ello sin que se hable una sola palabra”.

O dicionario da Real Academia Galega (RAG) define o enganido como enfermidade infantil debida a unha forte carencia de vitamina D, que se manifesta por deformacións e alteracións variadas do esqueleto, raquitismo. Un sinónimo sería engaraño, que vai relacionado cos termos tangaraño e angaraño. O primeiro é, na súa primeira acepción, considerado como un diaño maligno que, segundo a crenza popular, ataca os nenos deixándoos raquíticos e deformes; nun segundo significado, é unha enfermidade causada por este diaño. Mentres, angaraño fai referencia a unha acción máxica que provoca algún acontecemento ou certos efectos nunha persoa ou nun animal, polo xeral negativos, e que ten como sinónimo o termo meigallo.

O San Brais de Chapa.

Avogoso para as enfermidades da gorxa, este santo aparece rexistrado na microtoponimia desta zona da parroquia Chapa. Nomes coma o Monte de San Blas, o Regato de San Brais e a Fonte de San Brais (nomeadamente, a Virxe da Fonte). As tradicións orais asociadas a este santuario remiten orixinariamente a unha fonte na que se realizaban unhas importantes prácticas menciñais de raíces moi antigas encubertas polo culto cristián. A capela do San Brais, sita a carón desa fonte, din que foi construída porque un ermitán milagrosamente atopou unha Virxe de pedra dentro da fonte (de aí o topónimo Virxe da Fonte). A crenza de que a auga desa fonte tiña propiedades terapéuticas estivo moi estendida pola comarca. No caso de que un/unha meniño/a tivera o anganido ou asombramento –é dicir, se non medraba nin engordaba, se choraba, se tiña lombrigas...–, os seus pais ofrecíano á santa. Este ritual consistía en levar o rapaz/rapaza á fonte un domingo antes da misa e lavalo nela; logo tirábase a camisa con que se bañara polo regato abaixo (localizado ao pé da fonte), e levábase o cativo/a ata a santa para que a tocara.

A Encrucillada de Andamollo.

Na parroquia trasdezá de Manduas, o microtopónimo “A Encrucillada” fai referencia a un cruce de camiños onde se realizaba un rito para curar aos nenos/as do enganido cando os remedios caseiros non funcionaban. Se nunha casa había un neno/a enfermo/a, unha persoa distinta da nai e do pai levaba o rapaz/a ao cruce e atáballe unha cinta nas pernas. Alí esperaban ata que pasaran das doce para pedirlle ao primeiro home que pasara que lle cortara a cinta cunhas tesoiras que levaban da casa, e dicíanlle: “Homiño de boa fortuna, quítalle o enganido a esta criatura”. Despois regresaban á casa por un camiño distinto do que foran. O ritual repetíase nove días ata que sandara o neno/a (información facilitada por María Teresa Tato Otero, de San Tirso de Manduas, e recollida por Mateo Fernández Casal).

A Fonte dos Meniños de Argozón.

Propiamente o topónimo “Fonte dos Meniños” non se atopa nos límites da Comarca de Deza, xa que se localiza espacialmente no monte común da zona oeste da parroquia de San Vicente de Argozón (Chantada), que, coa serra do Faro como límite xeográfico, linda coas terras de Camba. Esta localización non foi obstáculo algún para que os veciños de Rodeiro puideran acudir a esta fonte para curarse do anganido. De feito, a tradición a el asociada foi recollida en Santiago de Fafián, parroquia cambota na que naceron e/ou residen os nosos informadores. A esta fonte, á que os máis vellos lle asociaban poderes curativos, levaban os nenos e nenas para curarse do anghanadiño ou enganido. Para poder curarse había que pasar á criatura por debaixo dunha pedra que, situada horizontalmente sobre o regueiro do manancial, facía de ponte. Dúas mulleres, colocadas a cada lado do arco da ponte, pasábanse entre si o neno/a nove veces repetindo en cada unha delas o seguinte responso dialogado: “¡María!” / “¿Que?” / “Toma este enganadiño. Se é pa Dios, Dios o leve. Se é po mundo, Dios o salve”. Unha vez rematado o ritual deixaban unha candea acesa: “se se apagaba, morría a criatura; se se mantiña acesa, vivía”. Tamén se deixaban cartos na fonte e as roupas que levaban postas os rapaces e rapazas no momento do rito (ritual curativo contado por Xosé López Gallego, que nos anos 50 do século XX foi testemuña do rito descrito) A esta versión, outro dos consultados (Xosé Eiriz) engadeulle que dito ritual había que realizalo pola noite, e que ademais había que romper á metade (de arriba abaixo) un carballo ou unha xesta e pasar á criatura pola fenda.

San Tomé e a Fonte do Piollo.

Un texto elaborado polo arqueólogo Israel Picón (da empresa A Citania) para a Ruta da Auga de Parada (PR-G 124), recolle a seguinte información sobre a curación do “anghenido” e o “asombro” nesta parroquia trasdezá: A Fonte do Piollo, no lugar de Carreira, é, sen lugar a dúbidas, a fonte que máis patrimonio inmaterial atesoura de todo Parada. Estamos, segundo a crenza, ante unha verdadeira fonte curativa e milagreira, especialmente indicada para o tratamento de doenzas infantís como o anghenido ou o asombro. Tamén se di que antigamente o enterrador, despois de dar sepultura a xente, viña lavar as sachas a esta fonte. O rito de curación do anghenido tiña lugar en dúas fases e en dous sitios diferentes de Parada: a Fonte do Piollo e a igrexa parroquial. Primeiramente levábase o neno doente a pasar baixo a imaxe do San Tomé, facendo un rito de circunvalación ao redor do retablo maior do templo. Despois cumpría achegar o neno ata a Fonte do Piollo onde era lavado nas súas augas esconxuradoras. Finalizado o rito, o cativo era vestido con roupas limpas. En canto á curación do asombro, cómpre explicar que asombro é como se lle denomina tradicionalmente a unha doenza infantil cuxos síntomas son que o neno ou nena amosa un medo constante e asústase por todo. O rito curativo consistía en coller auga desta fonte milagreira e botarlla por riba ao neno de súpeto e sen que este se decatase do que ía acontecer. Noutra variante do rito dise que a auga hai que botarlla cando o cativo se atopa na cama durmindo, co que o susto aínda é maior e, xa que logo, o poder esconxurador da auga e do rito tamén.

Un relato similar cóntao a señora Nieves López Presas, da aldea de Redemuíños, nunha gravación realizada por María Lamazares Taboada para o grupo de Mitoloxía de Trasdeza do programa EDUexcelencia do IES Pintor Colmeiro (20021-22): En Parada había unha tradición: Aos nenos que tiñan moito medo, pasábanos por debaixo de San Tomé para que lles pasara o medo e o “anganido” ou “asombro”. Tras pasalos por debaixo do santo, ían á Fonte do Piollo, e alí lavábanos ben. A roupa, coa que ían vestidos, queimábana: poñéndolle unha roupa limpa.

A auga.

A auga é o símbolo por excelencia do poder purificador. A nosa cultura, marcada pola tradición xudeo-cristiá, está chea de referencias á auga como elemento que borra as impurezas, o pecado e as enfermidades, que non son senón sucias pegadas do Mal. Así aparece esta idea reflexada en pasaxes coma os dos profetas Ezequiel e Zacarías: “Aquel día haberá unha fonte aberta para a casa de David e para os habitantes de Xerusalén, para lavar o pecado e a impureza” (Zac 13, 1). Aínda que se imos máis aló, no Evanxeo de Xoán (Xn 5, 1-5) non só nos atopamos coa referencia ao poder sandador da auga, senón tamén coa fixación dun lugar concreto no que esa auga era purificadora, a piscina de Betesda: “Despois disto, houbo unha festa dos xudeos, e Xesús subiu a Xerusalén. Hai en Xerusalén, xunto á Probática, unha piscina que se chama en hebreo Betesda, que ten cinco pórticos. Neles xacía unha multitude de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando a axitación da auga. Porque o Anxo do Señor baixaba de tempo en tempo á piscina e axitaba a auga; e o primeiro que se metía despois da axitación da auga, quedaba curado de calquera mal que tivera.”

A xuízo de Mariño Ferro (La medicina popular interpretada, I. Edicións Xerais de Galicia. Vigo 1985), ás fontes, ao igual cós ríos, a tradición popular atribúelles un marcado carácter destrutivo e satánico, polo que non é estraño que as doenzas sexan arroxadas ás súas augas. De todas maneiras, na medicina non conta tanto o seu aspecto destrutivo como a súa forza para arrastrar obxectos (paus, follas,...), e da mesma forma poderá levar a enfermidade alonxándoa da proximidade do doente ata depositala no cemiterio. Aí é onde reside o seu carácter purificador.