La cofradía de la Santa Cruz de A Estrada ha convocado el jueves 24 de febrero una asamblea general extraordinaria que tendrá lugar a las 20.30 en primera convocatoria y a las 21.00 en segunda en el antiguo salón de Cáritas en la calle San Pelayo. El objetivo de esta convocatoria es elegir una nueva junta directiva, una vez que la anterior ya terminó su plazo de desempeño.

Las candidaturas podrán presentarse de manera anticipada pero también podrán surgir en la propia asamblea. En la asamblea se elegirá una mesa electoral. En caso de no aparecer candidaturas, será la asamblea la que propondrá dicho cargo de presidencia para su elección. Dicha elección se hará mediante votos que se depositarán en una urna con el nombre de la persona que opta al cargo. Los cargos elegidos deberán aceptarse en el presente acto, aunque la elección de presidencia tendrá que ser confirmada por el Obispo de la Diócesis. Mientras esta confirmación no se produzca, la elección no tiene efecto, por lo que la junta directiva en funciones será la encargada de realizar las funciones de dirección.