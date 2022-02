Silleda acollerá distintas actividades vinculadas ao Entroido desde o 19 deste mes ata o 1 de marzo. As propostas terán lugar tanto no casco urbano como en Lamela e na Bandeira, dúas localidades que conservan a tradición dos Xenerais da Ulla, unha celebración declarada de Interese Turístico e que tamén se mantén en parroquias ribeireñas de Vila de Cruces e A Estrada.

Lamela abrirá o calendario do Entroido en Trasdeza, o sábado 19. A asociación Anxela organiza o Alto dos Xenerais no campo da festa. Outra das tradicións, o percorrido das tropas dende Barravaite, comeza ás 16.30 horas.

Xa na fin de semana do Entroido, o venres 25 está programada música de charanga tanto no casco urbano de Silleda como no da Bandeira. Ardores animará as rúas da capital municipal, desde a noitiña, co arranque da iniciativa CarnaBares. O colectivo ECOS retoma esta proposta, en colaboración co Concello de Silleda, para que dende o venres 25 ata o martes 1 os locais de hostelería sirvan tapas típicas de Entroido, nos dous núcleos urbanos. Ademais, CarnaBares inclúe un concurso de disfraces, no que repartirá máis de 1.100 euros en premios, consistentes en vales para mercar no comercio e na hostelería do municipio.

Quen queira participar en CarnaBares ten que facer unha fotografía nos locais que participan na iniciativa e subila á rede social Instagram, etiquetando a @ecosilleda. Os premios serán para aquelas propostas que reciban máis votos do público. Na categoría de grupo establécese un primeiro galardón de 500 euros, un segundo de 300 e un terceiro que consiste nunha cesta con “caprichos de Entroido”. Na categoría de individual haberá un primeiro premio de 250 euros, un segundo de 100, e un terceiro que será outra cesta de produtos. Os vales de compra deste certame están outorgados pola Concellería de Comercio.

Vellada o día 25

A recén reactivada Asociación de Xenerais do Entroido da Bandeira é a encargada de organizar os actos desta localidade. Comezan o venres 25, día da Vellada. Durante esta xornada, a charanga da mocidade da Bandeira amenizará a velada, e anima aos veciños e veciñas a acudir disfrazados de vellos e vellas.

O sábado 26 é o día grande dos seus festexos. A partir das 11.00 horas terá lugar o desfile de Xigantes e Cabezudos, dende o centro cultural Vista Alegre e por distintos enclaves da vila.Xa pola tarde, ás 16.00 horas comezan o desfile e o concurso, con inscrición previa. A comitiva sae da praza Vales Mahía e percorrerá as rúas Ramón de Valenzuela e Xeral. O percorrido rematará na praza de Juan Salgueiro, para cederlle aquí o protagonismo aos Xenerais (que tamén participan no desfile). Sobre as 17.30 horas terá lugar o Alto Infantil, a cargo do alumnado do CEIP Ramón de Valenzuela, e ao seu remate o Alto dos Xenerais medirá a batalla dialéctica entre as tropas da Bandeira e de Manduas.

A xornada remata cunha festa na citada praza, amenizada polo pinchadiscos David Expósito, ata a unha da madrugada. Na velada entregaranse os premios do concurso. En carrozas e comparsas hai un primeiro galardón de 500 euros, un segundo de 300 e un terceiro de 200. Na categoría individual (de unha a tres persoas) os galardóns serán de 150 euros, unha tatuaxe valorada en 100 euros e unha noite con cea no Hotel Nordés de Burela. Cono novidade establécese a categoría individual infantil, (ata 12 anos) cun primeiro premio de 60 euros e un segundo de 30. Todos están donados por negocios da vila.

Festa infantil no pavillón municipal

A programación do Entroido en Silleda remata o 1 de marzo, cunha festa infantil que organiza o Concello e que terá lugar de 17.00 a 19.00 horas no pavillón César G. Fares. Inclúe cotillón, xogos e zona para sacar fotos, entre outras actividades. O Concello de Silleda, que colabora con todas as actividades, quere destacar o traballo realizado polos distintos colectivos vinculados ao Entroido.

Tanto a concelleira de Cultura, Mónica González Conde, como a de Comercio, Pilar Peón, destacan que as asociacións mencionadas “veñen traballando nos últimos anos pola recuperación e o mantemento das nosas tradicións, co apoio do Concello”. Agradecen, ademais,a colaboración de empresas patrocinadoras e de colaboradores. Silleda recupera, deste xeito, prácticamente todos os actos de Entroido de antes da pandemia. Pero por iso se solicita ao mesmo tempo a colaboración do público para manter as distancias, e recomenda o uso de máscara.