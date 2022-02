La incidencia de COVID-19 repuntó ayer en Lalín, Silleda, Vila de Cruces y los dos municipios de Terra de Montes (Forcarei y Cerdedo-Cotobade). En la capital dezana aparecen 194 positivos en siete días, ocho más que el día anterior, mientras que Silleda y Cruces ganan cuatro y quedan en 99 y 28, respectivamente; en el municipio trasdezano quedaban ayer 70 casos activos, veinte menos de los que había hace una semana. Cerdedo-Cotobade añade totaliza 31 contagios en siete jornadas, tres más que la víspera, y once presenta Forcarei, que en días previos no llegaba a la decena. El territorio con más contagios sigue siendo A Estrada, con 289 diagnosticados en siete días, pese a bajar tres. Rodeiro –con 18 activos– y Agolada bajan a doce y once, respectivamente, y Dozón continúa por debajo de diez.