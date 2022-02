Desde la asociación de vecinal de la Avenida de Santiago/ Figueiroa de Arriba valoraron positivamente el asfaltado y obras realizadas por el Concello en su tramo de calle, así como el último anuncio realizado de la nueva partida para la mejora integral del parque infantil, que fue solicitado por la asociación en las reuniones mantenidas con el alcalde.

En lo que no están sin embargo de acuerdo es en las decisiones técnicas en relación con las salidas de algunos garajes que los vecinos consideran insuficientes. “Dichas soluciones no solventaron la seguridad a la hora de salir de dichos garajes, por lo que solicitamos que los técnicos se trasladen a la Avenida de Santiago para poder solucionar de una manera definitiva esta situación”, afirman. Otro punto es la velocidad, que sigue siendo una preocupación. “Con la renovación del asfalto los vehículos van a mayor velocidad, siendo los lomos de burro totalmente ineficaces para la reducción de la velocidad. No disuaden a aquellos que deciden pisar el acelerador más de lo permitido (30km/h) poniendo en peligro a peatones y otros vehículos”, manifestaron.