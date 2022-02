El PSOE de Silleda aprobó ayer en solitario los presupuestos de este año, cifrados en 10,3 millones de euros. Como PP y Bloque se postularon en contra y faltaba la edil de Benestar Social, Ángela Troitiño, hubo que votar por segunda vez para aprobar la cuenta con el voto de calidad del alcalde.

Los dos partidos de la oposición adelantaron que habrá que hacer diversas modificaciones de crédito a lo largo del ejercicio y cuestionaron los 1,8 millones de euros de inversión en la primera fase de reforma de la Casa da Cultura para convertirla en el nuevo consistorio. “No es una obra urgente”, apuntó la portavoz del Bloque, Tania Cornado, mientras desde las bancadas populares Ignacio Maril veía más razonable esperar a presentar el presupuesto cuando la plantilla del SAF esté subrogada, y volvió a incidir en que se incumplía la regla de gasto.

Dos créditos en 2005

Desde la Alcaldía, Manuel Cuiña le recordó al portavoz del PP que la regla de gasto quedó suspendida por el Consejo de Ministros en febrero de 2020, a raíz del estallido de la pandemia. Sobre la financiación de la primera fase de las obras del nuevo consistorio, se mostró convencido de que no va a ser necesario el crédito de 1,08 millones y que, en caso de tener que tramitarlo, sería amortizable. El regidor hizo memoria y le recordó al PP que en 2005, cuando este partido gobernaba Silleda, solicitó dos créditos de 2,5 millones, “no se sabe para qué, y que aún hoy se están pagando”. Añadió, además, que obtuvo el compromiso del vicepresidente primero de la Xunta de que el gobierno autonómico también realizará una aportación económica a esta obra. Por el momento, el proyecto ya cuenta con una ayuda de 713.000 euros, procedentes del programa provincial ReacPon.

Hubo tiempo para hablar también del consistorio actual, el mismo de los último 300 años y en el que ya hay problemas con las instalaciones o con caídas de la red de internet. Silleda, en realidad, hace lo que ya hicieron otros municipios de la zona con sus casas consistoriales: mudar la sede, en el caso de Lalín, o someterla a una profunda reforma, como hará Dozón.

Durante la hora y media de debate, los tres partidos también abordaron la partida destinada al Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que pasa de los 666.000 a 750.000 euros. El PSOE recalca que es una partida suficiente para este año. Cuiña explicó que ya se estaban preparando los presupuestos cuando trascendió la mala situación económica de la empresa adjudicataria del SAF, Saluvi, y que terminó con su renuncia al contrato. Por una cuestión de forma, la partida va incluida en el apartado de servicios prestados a otras empresas, de modo que una vez que la plantilla quede subrogada, habrá una modificación para que pase a ser personal municipal. “La nueva realidad del SAF no va a afectar al Concello”, recalcó.

IBI de la Iglesia

Desde el BNG, Tania Cornado apuntó que suben los ingresos porque suben también los tributos, y lamenta que Silleda no incorpore en sus cuentas el IBI que debe abonar la Iglesia por sus propiedades, o que no se contemplen inversiones en servicios básicos. Sobre la cuestión Cuiña (además edil de Facenda) aclaró que no hay tal subida de impuestos, sino que aumentan los ingresos en previsión de que haya nuevas altas. La única partida que sube es la de las tasas, por la ocupación del dominio público local que deben abonar las grandes empresas. Apuntó que los ingresos en el IBI aumentan porque los contribuyentes sí pagan. El BNG no lo ve así, y apostilló que el recibo de 70 euros pasa ahora a ser de 140.

Sobre la demanda del BNG de un gran parque central en Silleda, Cuiña explicó que antes es preciso tener aprobado el Plan de Urbanismo. Al PP, sobre su declaración de que la Xunta abonaba las obras de A Galiña Azul, le aclaró que Silleda adelanta el dinero, y que después la Xunta se lo deduce de las cuotas. Cada año, Silleda paga 70.000 euros por este servicio.