O BNG solicitará nos concellos de Deza e Tabeirós-Terra de Montes que o 23 deste mes poñan en marcha actividades para conmemorar o Día de Rosalía de Castro. Os eventos que propón están enmarcados nas iniciativas da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, e son estas: por unha banda, a lectura pública da obra rosaliana, nun lugar destacado de cada municipio e feita polo alumnado dos centros escolares e por persoas destacadas pola súa actividade cultural; e por outra, o agasallo de libros en galego, que sexan mercados previamente nas librerías locais e que se distribúan entre os centros de ensino que poñan en marcha eventos durante esa xornada.

O BNG, por outra banda,rexistrará nos concellos unha moción relativa á conmemoración do Día de Rosalía de Castro, que este ano pasa a ser o 23 de febreiro, día no que naceu, en lugar do 24, que foi cando se bautizara. Mediante esta moción, solicítase declarar cada 23 de febreiro Día de Rosalía nos concellos da comarca. E en caso de que estea institucionalizado o 24, pídese que pase para o 23.

O BNG engade que a difusión da obra de Rosalía de Castro “é necesaria para os galegos, en especial para as xeracións máis novas, que colectivamente contribuimos a educar”. Incide en que a palabra da escritora de Padrón, “feita poesía e prosa reflexiva” é un dos procedementos máis eficaces para fomentar o amor á lingua galega e comprender a identidade cultural dos galegos. Lembra, por outra banda, que a publicación dos Cantares Gallegos, o 17 de maio de 1863, “sinala o inicio da restauración do uso escrito do noso idioma”, pois é a primeira obra íntegramente escrita en galego tras “séculos de esquecemento” á hora de empregala na literatura escrita. O feito de sair publicada un 17 de maio explica que nesa xornada, cada ano, se conmemore o Día das Letras Galegas. Neste 2022 está adicado ao escritor valdeorrés Florencio Delgado Gurriarán.