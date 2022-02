Hacienda aportará algo más de 16 millones de euros este año a los nueve concellos del área

La Participación en los Ingresos del Estado (PIE) es una de las principales fuentes de financiación de las entidades locales, junto con las subvenciones que reciben de las administraciones autonómicas y provinciales, sin olvidar, por supuesto, los diferentes tributos y tasas de competencia municipal. El Ministerio de Hacienda consigna este año algo más de 16 millones de euros para los concellos que conforman Deza y Tabeirós-Terra de Montes, incluido Cerdedo-Cotobade. Son casi dos millones de euros más (1,95, en concreto) que en 2021.

El incremento de ingresos para las arcas municipales es generalizado y, de hecho, solo presenta una excepción: Dozón, que ve recortadas sus entregas a cuenta en casi 19.000 euros, de modo que su montante de todo el año queda ligeramente por debajo de los 224.000 euros. Llueve sobre mojado en el caso del municipio más pequeño y menos poblado de la zona, que a duras penas se mantiene por encima del millar de habitantes (1.057, según el último padrón oficial del Instituto Nacional de Estadística-INE). Y es que la rebaja para el presente ejercicio se añade a las registradas en los anteriores, que fueron de 6.670 euros en 2021 y de 10.789 en 2020.

Todos los demás concellos consiguen diferencias positivas en la comparación con el año pasado. A Estrada y Lalín, únicos territorios por encima de los 20.000 habitantes (20.261 y 20.199, respectivamente), ven incrementados sus fondos en más de medio millón de euros cada uno. El municipio de Tabeirós es el que más ingresos obtiene del Estado y el único que supera los 5 millones de euros, tras un aumento de 583.298 euros, lo que se traduce en un 13% más que en 2021. Entonces había obtenido 861 euros menos en toda la anualidad, mientras que en 2020 había ganado casi 160.000 euros. La aportación para Lalín crece en 520.744 euros (12,6%) y se sitúa por encima de los 4,66 millones. En este caso, se añade a los incrementos de 140.500 y 152.000 euros de los dos cursos precedentes.

De los demás concellos, Silleda es el que más ingresa: 2,1 millones de euros le asigna el Estado para este año; son 247.614 euros más que el anterior (13,3%). En 2021 había logrado 6.000 euros más que en 2020 y en este, 72.000 más que en 2019.

Pero la mayor subida relativa corresponde a Cerdedo-Cotobade, que logra este año 384.457 euros más que el anterior o, lo que es lo mismo, ve crecer sus ingresos un 40,3%. De este modo, el municipio fusionado rebasa con creces el millón de euros (1.337.541,98 euros). También es cierto que tanto en 2021 como en 2020 había salido perdiendo en las entregas a cuenta: 224.000 y 128.000 euros, respectivamente.

Cerdedo-Cotobade, con una población de 5.719 vecinos, rebasa claramente en ingresos a Vila de Cruces, que hasta ahora le aventajaba, pese a su menor peso demográfico (5.097), una de las variables que más se tiene en cuenta a la hora de establecer la participación en los ingresos estatales. El concello cruceño obtiene 1,21 millones de euros, es decir, 122.642 euros más que en 2021 (11,2%), ejercicio en el que apenas había variado (484 euros menos), mientras que en 2020 había ganado algo más de 14.000.

A Forcarei, con 3.268 vecinos, le tocan 609.378 euros, 70.122 más que hace un año (13%), cuando había cedido 12.812, por encima de los casi 8.500 aumentados en 2020. La aportación de Rodeiro (2.361 habitantes) sube en 27.663 euros (6%) y llega a 482.021 euros, y la de Agolada (2.228 empadronados), en 14.624 (3,3%), para hacer un total anual de 457.937 euros. Estos dos municipios también habían visto caer sus ingresos el año pasado, en torno a 20.000 euros la entidad de Camba –mucho más de los casi 6.000 que había subido en 2020– y casi 4.000 euros la agoladesa, prácticamente lo mismo que había ganado un año antes.

673.000 euros de compensaciones por el IAE

El PIE contempla compensaciones a favor de las entidades locales por la pérdida de ingresos derivada de la reforma del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Una corresponde a la Ley 51/2002, que establecía una exención para el 92% de los contribuyentes, pero no contenía previsión compensatoria alguna a los ayuntamientos. Por eso, se introdujo una disposición que obliga al Estado a compensar a las entidades locales por la pérdida de recaudación de este impuesto en el año de su entrada en vigor, con la finalidad de preservar su principio de suficiencia financiera y para dar cobertura a la posible merma de ingresos que pudieran experimentar. La pérdida compensable equivale a la diferencia entre las recaudaciones líquidas de los año 2003 y 2000. En 2005 se agregó otra compensación adicional también por la merma recaudatoria en el IAE. Entre ambas suponen este año algo más de 673.000 euros para los concellos de la zona, incluidos ya en los 16,18 millones totales. Pero estas aportaciones no benefician a todas las entidades, sino que algunas, caso de Forcarei, no obtienen ingreso alguno por este concepto. A Estrada es el municipio que más ingresos obtiene por estas compensaciones, un total de 324.104 euros, seguido de Silleda, con 120.395 euros, Vila de Cruces (86.684 euros), Lalín (84.800), Rodeiro (26.995), Agolada (17.667), Cerdedo-Cotobade (7.760) y Dozón (4.895). Lalín, Dozón y Cerdedo-Cotobade no reciben fondos por la ley de 2002, pero sí por la de 2005.