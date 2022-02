El Concello de A Estrada capitanea en estos momentos una iniciativa con la que busca poder llevar la fibra óptica a todo el territorio rural. En su intento por solucionar uno de los problemas que más preocupa a los vecinos de A Estrada, el gobierno local ha tendido un puente entre Telefónica, con cuyos responsables se reunieron la pasada semana, y la Xunta de Galicia. El objetivo es encontrar una solución a la situación provocada por la Lei do Solo, que impide que la compañía telefónica pueda extender la fibra óptica hasta los núcleos rurales mediante tendido aéreo. De tener éxito, esta propuesta no solo afectaría al territorio estradense sino a todo el rural gallego, donde se encuentran 5.000 de las 10.000 conexiones que Telefónica tiene pendiente de resolver en toda España.

“La reunión que mantuvimos con Telefónica fue muy positiva, porque nos permitió detectar dónde está el problema real y de dónde proceden las quejas que nos trasladan los vecinos, que siempre recibían la misma respuesta del 1004, que tenían cobertura pero la conexión estaba pendiente de infraestructuras”, explicó ayer el alcalde, José López Campos. “La Lei do Solo obliga a que la extensión de la fibra a núcleos rurales se debe realizar de manera subterránea, algo que tiene un coste muy elevado para la compañía. Por este motivo, la fibra se llevaba hasta el núcleo, pero luego no se ramificaba al no poder hacerlo con tendido”.

Una vez conocido el problema, el concello se puso en contacto con la secretaría xeral de Urbanismo y la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) para trasladarles la situación. Técnicos de ambas entidades tienen previsto reunirse el próximo martes para intentar encontrar una solución a esta situación que afecta a todo el territorio rural gallego, a nivel urbanístico y técnico.

El regidor local se mostró contento del punto al que han llegado a la hora de intentar desbloquear esta situación y señaló que “no tiene sentido impedir que el rural tenga un servicio básico como es hoy en día la fibra óptica”. “Fue un buen inicio para encontrar una solución a un problema que afecta a los 313 concellos de Galicia”.

En su reunión con Telefónica, el concello también planteó la opción de que A Estrada Dixital se encargase de extender la fibra a esos núcleos rurales utilizando los técnicos y recursos de los que dispone. “Es algo factible técnicamente para nosotros gracias a A Estrada Dixital, pero, como todo, necesita de una financiación”, explicó el alcalde, quien aprovechó para poner en valor el trabajo de este servicio municipal, desde hace unos meses convertido también en operador de móvil y fibra. López Campos señaló que en estos momentos sus técnicos están realizando un trabajo así en la zona de Requián. “A Estrada Dixital se está reinventando y lo tiene que hacer porque no puede competir con la fibra móvil con una red wifi”.

Pasar del 68% de cobertura al 78% este año

El Concello de A Estrada también aprovechó la reunión con Telefónica para conocer de primera mano los datos de implantación de la fibra óptica en el municipio. En estos momentos cuenta con cobertura de fibra un total de 12.479 viviendas, distribuidas en 170 núcleos de población. Esto supone que tiene cobertura el 68 por ciento de las viviendas del municipio. Un 9% de ellas sin embargo todavía no se han podido conectar, especialmente debido a tramites o negociaciones con comunidades de vecinos. Mirando hacia el futuro, los planes de expansión de Telefónica contemplan que esta cobertura alcanzará las 14.500 viviendas a finales del presente año 2022, lo que supone un incremento de más de 2.000 casas. Llegaría de esa manera a 260 núcleos, alcanzando un 78% de las viviendas. Estas cifras se incrementarán sin embargo más drásticamente en el 2023, cuando están previstos más planes de expansión. “Los problemas de conectividad afectan en estos momentos a centenares de viviendas de A Estrada y tenemos que solucionarlos. Seguimos apostando por implantar la fibra óptica en la totalidad del rural”.