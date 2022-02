Vecinos de la parroquia silledense de Laro denuncian la falta de señal de internet desde varias semanas. “Llevamos quejándonos a la compañía cerca de un mes pero somos varios vecinos con problemas porque cada dos por tres tiene que venir un técnico a la zona” para reponer la señal. Recalcan que hay lugares donde no está puesta la fibra óptica porque “sólo la pusieron en lo que es alrededor de la carretera general pero las aldeas del interior de la parroquia no la tienen”, aseguran. En concreto, la señal que falla es de Internet porque, según estos afectados “los técnicos lo que nos dicen es que hay problemas de frecuencia; modifican algo en la centralita cuando vienen, hay Internet durante un día pero al día siguiente o a los dos días ya volvemos a estar otra vez sin Internet”. Los vecinos afectados no descartan dirigirse al Concello de Silleda para expresar su malestar porque “hay núcleos donde sólo instalaron la fibra óptica en su parte principal y cerca de la carretera”, dicen.