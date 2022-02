El ciclo de conciertos “Novos Talentos Musicais”, de la Asociación Compostela Sound, regresa al paraninfo de la Universidad de Santiago con un concierto de la joven saxofonista silledense Ana R. Gestal. La cita será el próximo lunes y dará comienzo a las 20.30 horas.

–¿Es su primera actuación en la capital de Galicia?

–Sí, será la primera vez que haga un recital como solista en toda Galicia. Tengo que reconocer que más que nerviosa estoy ilusionada porque el sitio es espectacular, me apetece un montón tocar allí y los nervios de momento no me están atacando como era de esperar.

–¿Cómo está preparando la actuación con temas exclusivamente de autores de origen francés?

–La verdad es que es un concierto que tengo ahí pendiente desde hace un par de años. Se puede decir que lo que estoy haciendo es retomar la música que iba a tocar entonces y que estoy revisitando porque hacía mucho que no las interpretaba con el saxofón.

–¿Por qué eligió ese repertorio?

–La verdad es que lo elegí porque digamos que este concierto se lo quiero dedicar a mis profesores y elegí tres piezas que interpreté con cada uno de ellos, que me marcaron mucho en cada una de las etapas de mi trayectoria musical.

–¿Cuáles fueron sus razones para elegir desde tan pequeña un instrumento como el saxofón?

–Lo de que el saxo es un instrumento masculino está cambiando muchísimo y ahora mismo hay más niñas que niños tocando este instrumento. A principio de curso, en Silleda hacen los conciertos didácticos y siendo muy pequeña fui con el colegio y el que más me llamó la atención fue el saxofón. Desde el primer día dije en casa que quería tocar el saxofón y que no iba a tocar ningún otro. Fue la condición que puse para ir a música. También recuerdo que me decían que era un instrumento muy grande para una niña tan pequeña como yo.

–¿Cómo definiría la música que produce un saxofón?

–Yo creo que para un niño es llamativo porque es un instrumento muy brillante. Quiero decir que en una banda se ve porque las trompetas y demás también brillan pero como están muy atrás, visualmente no son tan apreciables. Yo no sé la razón pero siempre quise tocar el saxofón y nada más. Lo tenía muy claro pero no sabría decirte el porqué de tanta determinación.

–¿Qué metas se ha marcado como saxofonista en el futuro?

–A mí me gustaría un poco hacer lo mismo que está haciendo mi profesor en Madrid, Pedro Pablo Cámara, que es poder compaginar digamos algo más estable como puede ser la enseñanza –aunque a mi me gustaría mucho tocar en una banda profesional– con el tema de seguir haciendo conciertos y otro tipo de actividades quizás más para lo que me llevo preparando desde hace tantos años. A mi me daría mucha pena dejar todo de lado y centrarme sólo en la docencia.

–¿Se ve viviendo de la música?

–En general, como músico solista la cosa esta mal tanto en España como en el extranjero. Creo que es imposible vivir sólo de esto. Me gusta estar estable en un sitio y compaginar la enseñanza o tocar en alguna agrupación con conciertos y grabar un cedé es lo que me gustaría hacer en el futuro. No me gustaría irme fuera porque me gusta mucho España, la verdad.

–¿Procura visitar su tierra a menudo o el Máster de Madrid no le permite viajar hasta Silleda?

–Siempre que puedo estoy en casa. Aparte para mí la Banda de Silleda es muy importante. Puedo decir sin temor a exagerar que la Banda de Silleda es mi familia. Cuando voy allá es como ir a ver a tus familiares. Si estoy fuera, es difícil a veces buscar un hueco para estar con ellos pero mientras pueda asistir a los ensayos y los conciertos, no me los pierdo por nada del mundo.

–¿Cuáles son sus planes después del concierto de Compostela?

–De momento, por Galicia no tengo mucha cosa todavía prevista. Lo que más hago son cositas por Madrid. Tengo unos cuantos conciertos pendientes pero la verdad es que no encuentro fechas definitivas y está todo aún en el aire.