El castrillonense Javier Marqués Flórez es el cónsul honorario de Paraguay en Asturias y, desde hace poco, el nuevo Comendador en Asturias de la Orden del Camino de Santiago, cargo que durante una década estuvo en manos del avilesino Carlos Guardado. Ayer Marqués y Guardado realizaron un tramo del itinerario hacia Santiago a su paso por Avilés, del albergue de peregrinos al Parche. Con ellos caminaron también la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; la cronista oficial de Avilés y experta en el Camino, María Josefa Sanz, y el estradense Xesús Palmou Lorenzo, presidente de la Academia Xacobea, además de numerosos peregrinos vinculados a la Asociación Asturgalaica que preside Mayte Gonzalo. Como reivindicación: “Los Caminos que atraviesan Asturias no han gozado de muy buena salud porque hay tramos en los que la orografía no es favorable. Me gustaría, en estos casos, que se implicaran mucho las autoridades para mejorar esos tramos y hacerlos accesibles a cualquiera”, sentenció Marqués, que agregó: “El de Asturias no es el más fácil pero está cargado de cultura, tradición e historia, y es un patrimonio que tenemos que lanzar al mundo”.

Marqués auguró un “excelente año Jacobeo”. Valoró sobremanera las instalaciones que existen en Avilés: “El albergue es fabuloso, está perfecto, limpio y es acogedor y accesible, también económicamente porque entre las personas que hacen el Camino hay quien tiene dinero y quien no, y aquí se permite dormir por ocho euros la noche”. Palmou también aplaudió las infraestructuras avilesinas dirigidas a los peregrinos: en 2021, aún con la resaca de la emergencia sanitaria, por el refugio de peregrinos de la avenida de Cervantes pasaron unos 2.000 peregrinos desde el mes de junio, cuando reabrió sus puertas. En noviembre, como dato significativo, cien. Previsiones rompedoras El albergue tiene capacidad para 58 peregrinos. Las previsiones son rompedoras: “El año pasado me parece que pasaron casi 200.000 peregrinos y este año claramente se va a pasar de los 300.000, pero lo que sí se espera es que se superen los récord”, manifestó Palmou, tirando de cifras nacionales. Destacó la importancia económica del Camino de Santiago para las ciudades “pero también para las villas y pueblos que atraviesa el itinerario”. Marqués agregó: “Tras el parón de la pandemia, la recuperación del Camino va a ser fabulosa. Además ahora es posible que la gente busque cosas más sencillas, más naturales y que se replantee la vida”. Palmou defendió el Camino como un elemento importante de promoción turística, pero no a cualquier precio: “No puede ser solo un elemento turístico porque, si fuera así, cualquiera podría hacer un camino por otro sitio”. El grupo, congregado en Avilés tras la entrega, el lunes, de los Premios Comensal de Honra Álvaro Cunqueiro por la cofradía avilesina del Yumay, recorrió las instalaciones del albergue de peregrinos de la mano de Mayte Gonzalo. Luego caminaron por la calle de Rivero hasta El Parche arropados por muchos peregrinos como, por ejemplo, Miguel Ángel Núñez, un avilesino que realizó el Camino de Santiago hace siete años mientras batallaba contra un cáncer. “Fue una gran experiencia”, recordaba ayer. Ese buen sabor de boca es con el que expertos, representantes municipales y también agentes de la Policía Local quieren que salgan de las fronteras avilesinas los peregrinos que hacen una parada en la localidad asturiana antes de enfrentarse a la siguiente etapa, que, oficialmente y siguiendo el Camino Norte, es Soto de Luiña, ya en Cudillero.