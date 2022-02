“Eliminar a filosofía suporía eliminar parte do ser humano ”

Rocío Carolo Tosar é unha estradense nada no 1990 que cursou estudos de Filosofía na Universidade de Santiago de Compostela, onde actualmente exerce como profesora interina ao mesmo tempo que remata a súa tese doutoral sobre o pensamento galego.

Pese a non ser a filosofía medieval tema central do seu traballo de investigación, Carolo sempre sentíu gran curiosidade por este eido do pensamento filosófico, unha inquietude que se veu influenciada polas figuras de Cesar Laña, mestre que impartiu esta materia cando Rocío cursaba o grao, e a de Martín González, compañeiro da estradense. Por ese motivo, e despois de varios anos seguindo de preto a cuestión, Carolo deu o paso á publicación dun ensaio propio, La luz entre las tinieblas: Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, da man da editorial Sindéresis.

Esta proposta chegoulle por parte do titor da súa tese, Marcelino Agís, confesa a autora,e explica que “é unha investigación que se vén fraguando ó longo do tempo. Dende que cursei a licenciatura interesoume a filosofía medieval, seguín lendo e investigando, un traballo que agora se ve plasmado neste pequeno ensaio de 150 páxinas”.

A estradense adiante que o lector desta obra atoparase “cunha introdución ao que é a filosofía medieval, especialmente de San Agustín de Hipona e de Tomás de Aquino. Ademais inténtase visibilizar ese período que moitas veces é esquecido dentro da historia do pensamento”. Carolo está convencida de que esta é unha lectura da que “tanto aqueles que se queiran achegar á filosofía ou os que xa manexen coñecementos desta disciplina poderán comprender e desfrutar”.

Esta é a primeira monografía da estradense, que se presentará no Recreo Cultural de A Estrada este venres 11 ás 19.00 horas, algo polo que confesa, “estou moi agradecida de poder presentar esta publicación no meu pobo”.

Rocío agarda poder continuar crecendo como profesional no ámbito académico e da investigación, pero recoñece que “polo xeral a rama de humanidades sempre está máis infravalorada, porque sempre se prima a practicidade. Por exemplo, a miña familia apoioume cando decidín formarme nesta disciplina, mais moita xente séntese presionada a cursar estudos que teñan maior saída profesional. Eu considero que a filosofía é importante no noso día a día, posto que é necesario pensar, reflexionar, é un ámbito da nosa vida e eliminila supón tamén eliminar unha parte do propio ser humano, a súa capacidade de raciocinio”.

Asimesmo, fai un chamamento á posta en valor da filosofía medieval e sostén que “sempre houbo ese prexuízo de que era unha época de tinieblas fronte á luz da razón na época moderna, porén ao final son dez séculos de pensamento que sentan as bases para ese auxe da razón que se produce na época moderna. É máis, os autores actuais beben dos autores medievais e algunhas das problemáticas propias do pensamento desa época seguen sendo temas de discusión dentro de ámbitos filosóficos actuais, como pode ser a filosofía da linguaxe”.

Finalmente, a estradense anima a que os interesados se acheguen o venres á presentación deste proxecto, na que estará acompañada do vicepresidente do Recreo Cultura, Ignacio Diéguez Sanmartín, así como do decano da Facultade de Filosofía, Marcelino Agís Villaverde. Con eles, a autora dará pinceladas deste traballo, achegando aos grandes pensadores da época medieval aos asistentes, con toda a emoción que esta disciplina causa nela.