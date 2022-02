“Un proxecto divulgativo local en materia de feminismo e igualdade é necesario”

A psicóloga e técnica de igualdade de orixe estradense, Lara Fuentes, aventúrase ás ondas radiofónicas de Radioestrada coa creación dunha nova sección de corte feminista nomeada A ollada da sospeita onde tratará cuestións teóricas e de actualidade na materia, a través dun enfoque local.

–Como xurdiu este proxecto?

–Era unha desas cousas que levaba moito tempo querendo facer, pero non me atrevía a dar o paso. Despois de consumir moitos podcasts e programas de radio, pensei que eu tamén podía facer algo así, accesible e transformar mensaxes tan importantes como son educar en xénero e igualdade á poboación en xeral.

–Como se deu a colaboración con Radioestrada?

–Pois contactei con Fran, ao que xa coñecía dalgunhas entrevistas que me fixera aquí cando estaba traballando con talleres en institutos e a el pareceulle boa idea. A verdade é que dende o principio contei con toda a súa colaboración.

–Cando vai se emitirá o primeiro programa?

–O mércores foi a presentación e o primeiro programa emitirase o día 16, coincidindo coa celebración do Día da Muller na Ciencia o 11 de febreiro. A temática irá en liña coa celebración, falaremos de mulleres no mundo da ciencia en A Estrada, dándolle un enfoque máis local.

–Cal vai ser o formato que seguirá cada entrega?

–Todos os programas durarán entorno aos dez minutos e tratarán de responder certas preguntas ás que logo procederei a dar resposta, trataranse teorías como a do efecto Matilde, e sempre se tentará dar a coñecer referentes do pobo en cada ámbito. Ademais, a través das redes sociais, do correo electrónico e do whatsapp de Radioestrada buscarase a participación activa do oínte, facilitando que a audiencia poida mandar as súas preguntas ou comentarios.

–Teño entendido que a editorial Galaxia apoia este proxecto, podería contarme un pouco máis?

–Efectivamente, Galaxia interesouse por esta iniciativa e quixo colaborar aportando material da súa extensa sección feminista, de feito dous dos libros que empregarei no primeiro programa chegáronme por parte deles. Ademais, teño a sorte de poder contar coa súa axuda á hora de facilitar a comunicación con autoras de interese para as temáticas que vou a tocar.

–Por último, por que considera que é preciso dedicar un espazo a estas cuestións?

–Dende o meu punto de vista, hoxe en día palabras como feminismo ou igualdade teñen moita sona, máis a miudo a xente non conta coas claves para comprender calquera destes fenómenos. É por iso que un proxecto divulgativo local en esta materia é preciso e de agradecer.