Nigoi abre la veda para las verbenas

El pasado fin de semana, la localidad estradense de Nigoi celebró su tradicional fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria y a San Blas, después de dos años de parón por la pandemia. El sábado, día grande de la celebración, la verbena albergó a más de 3000 personas, venidas de diferentes puntos de Galicia. Rubén Ferrín, presidente de la comisión declaró que superaron “todas las expectativas, pues contábamos con 2000 personas, que fueron las que recibimos el último año que se celebró, y vinieron casi el doble”. Aun así, Ferrín sostuvo que “no hubo problemas para la organización, a pesar de que se crearon grandes colas” y, sobre todo, desde las 22.00 hasta las 23.00 horas tuvieron que multiplicarse “para que todo el mundo pudiera acceder sin problemas”.

La fiesta, que se alargó hasta las 5.00 horas de la madrugada y se desarrolló en un recinto de 110x58 metros, acogió a gente de distintas zonas de la geografía gallega. A Nigoi no sólo acudieron vecinos de A Estrada y alrededores, sino también de otras localidades como Betanzos, Arteixo, Santa Comba, Caldas o Vilagarcía de Arousa. La comisión de fiestas considera todo un éxito esta primer fiesta del año en la zona de A Estrada. La gran acogida de esta edición de la Candelaria, animó a la comisión, que ya piensa en repetir triunfo el próximo año. Rubén Ferrín ya confirmó la presencia de la orquesta París de Noia en 2023, una de las más prestigiosas de Galicia. Quienes no podrán repetir la experiencia son Los Satélites, que ya tenían contratada otra actuación en Asturias.

La comisión de fiestas de Nigoi, que agradeció la participación de “los colaboradores, vecinos y Concello de A Estrada”, ya se encuentra manos a la obra para organizar la fiesta local del 15 de agosto, que será de unha magnitud más reducida. Ferrín explicó que la de verano es un evento “más enfocado a los vecinos de Nigoi, sin grandes orquestas y con menos gente”.

Un “Entroido” diferente

Por otro lado, el carnaval de A Estrada tendrá que esperar para volver a ser como antes. La edil de Xuventude, Lucía Seoane, señaló que van a organizar “un Entroido de mínimos”, que es lo que permite el protocolo. La idea es hacer “una celebración para que no muera la tradición”, porque en el curso pasado “ya no se pudo hacer nada” . Este año, en vistas de que la situación actual no permite realizar desfiles ni concursos al aire libre, el festejo se llevará, en principio, al Teatro Principal de A Estrada el domingo y el martes de carnaval. El Concello confirmó la participación de varios grupos, como algún colegio estradense o los Xenerais da Ulla, que harán su espectáculo sin caballos. El comité clínico se reunirá hoy y su decisión podrá cambiar el programa del carnaval estradense.

Guimarei aún no sabe si se celebrará la Santa Apolonia

La tradicional fiesta disfraces de la parroquia estradense de Guimarei aún no está confirmada. La comisión de fiestas se reunirá esta noche y sus miembros decidirán qué hacer al respecto. En su decisión tendrá mucho peso lo que decida el comité clínico de expertos sanitarios de Galicia, que se reunirá hoy y tomará medidas protocolarias. La Santa Apolonia de Guimarei, una de las festividades más importantes del carnaval en el Concello de A Estrada, lleva dos años sin celebrarse por culpa de la situación sanitaria derivada de la pandemia. A expensas de lo que se decida hoy, la comisión todavía no programó nada para la fiesta.