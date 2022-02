“Los jóvenes se relacionan mediante canales incompletos que distorsionan la realidad”

Adolescencia, tecnología, convivencia y adicciones (de los videojuegos a las apuestas en línea) serán los temas que aborde el profesor Antonio Rial Boubeta pasado mañana, a las 16.15 horas, a las familias y el profesorado del IES Marco do Camballón. Rial coordinó en 2010 el primer estudio sobre adolescentes e internet en Galicia, realizado por el Valedor do Pobo. Hablamos con él en la víspera del Día de Internet Segura 2022.

–¿Son necesarias charlas como las de esta semana en IES Marco do Camballón de Vila de Cruces?

–Sin duda alguna. Me voy a centrar básicamente sobre el peso que está teniendo todo el uso de la tecnología, lo que la convierte en el principal vehículo de relación con el mundo y en el mundo, no sólo para los adolescentes. Hablaremos de cuál es el impacto que puede tener a diferentes niveles y porqué es importante hacer una labor de prevención y por dónde empezar en ello.

–¿Cómo se llega a caer en lo que se conoce como el “Imperio del Selfie” y la “Tiranía de Instagram?

–Fruto del trabajo que estamos haciendo en nuestro grupo de investigación desde hace años, queda claro que es indudable que Internet, redes sociales, videojuegos y todo lo que tiene que ver con las redes sociales tiene una presencia brutal en el día a día de las nuevas generaciones. Eso tiene repercusiones a nivel de salud porque tiene que ver con su estilo de vida y, también a nivel de salud mental porque los chavales que se pasan de frenada y están enganchados a todo esto muestran niveles peores de ansiedad y depresión. Esto no es nuevo porque la OMS lo lleva diciendo desde hace mucho. Quiero decir que no es una cuestión solamente de los chavales de Boston porque pasa aquí también. Hay un nuevo tipo de adicciones llamado sin sustancia que está cobrando cada vez más importancia y que preocupa mucho. También está reconocida la adicción a los videojuegos, que se acaba de incorporar en la clasificación internacional. Estamos ante un problema de salud pública que antes no existía. En Galicia uno de cada cuatro chavales tiene un problema de enganche a las redes sociales y aproximadamente un 3% tienen un problema de enganche a los videojuegos muy claro. Hay estudios que dicen que nosotros ya tenemos ese problema.

–¿Es cierto que cada vez más móviles, tabletas y ordenadores son ya las principales fuentes de conflicto familiar en las casas?

–Es que más allá del problema de salud general y mental hay un conflicto de convivencia. Es decir, el principal motivo de conflicto familiar en los hogares gallegos, españoles y del resto del mundo es el uso de la tecnología. En el estudio que acabamos de hacer se ve además claramente que uno de cada cuatro chavales nos dice que como mínimo una vez a la semana hay un follón en casa por el tema del móvil y demás aparatos. Y eso también está entroncado con problemas de convivencia escolar en forma de ciberacoso importante.

–¿Qué falla en todo esto? ¿Los padres? ¿Los hijos? ¿Todos?

–Yo soy partidario de empezar por descartar y señalar lo que menos falla. La charla de este jueves surge a partir de la evidencia científica y del conocimiento riguroso que existe poder invitar a una reflexión colectiva a los padres y al profesorado. Todos ellos tienen que trabajar conjuntamente para poner digamos solución a este problema y de alguna manera frenar esta deriva negativa. Se puede hacer. Me refiero a que partimos de la base de que nadie tiene la culpa. A nivel preventivo lo que se está haciendo son charlas con los chavales para advertirles de los peligros. Pero si no se entiende lo que le ofrece a un chaval las redes sociales o un videojuego entonces no vale de nada avisarlo porque los beneficios superan ampliamente a los peligros. Está claro que además de a los chavales más aún hay que concienciar a las familias porque al fin y al cabo un chaval de 12 años tiene esa edad y cada vez hay más problemas emocionales en la adolescencia actual. Son más vulnerables y cada ve su autoestima depende más de lo que sube a las redes y el feedback que obtiene.

–Hay voces que califican a las nuevas generaciones de adormecidas por tanta tecnología. ¿Hasta qué punto existe una relación?

–No lo creo. Lo que pasa es que ahora se están relacionando a través de unos canales que para mí no son naturales, son unos canales incompletos. Es decir, que esa forma de relacionarse tiene que ver con el uso de canales distorsionados, que no es toda la realidad ni tampoco la manera ideal de relacionarse. En la adolescencia siempre hay una vulnerabilidad y unos conflictos emocionales típicos de esa etapa de la vida de cualquier persona. Además, ahora fruto de la pandemia y de la falta de contacto social y que éste se produzca casi en exclusiva a través de un canal como las redes sociales hace que todo se distorsione para estos jóvenes.

–¿Qué consecuencias tiene la adicción a los videojuegos?

–Además del severo problema de la adicción, que ya de por sí es algo muy grave en estas edades, de la necesidad de jugar porque hay que tener en cuenta que según datos de la industria del videojuego, tres de diez más vendidos son “Pegy 18” (la clasificación de adultos que se aplica cuando la violencia alcanza un nivel tal que se convierte en una representación de violencia brutal, asesinato sin motivo aparente o violencia hacia personajes indefensos). Hay estudios que dicen que los chavales que empiezan a jugar a videojuegos violentos triplican las probabilidades de ser acosadores escolares, por ejemplo. Y otro elemento es el estilo de vida, que casi nadie lo menciona. Los chavales que tienen un problema de enganche dedican menos tiempo al estudio, deporte o al descanso, en otros aspectos de su vida En el “Clash Royale”, uno de los videojuegos con más éxito entre los menores de 12 o 13 años, los cofres de recompensa se abren a las cuatro de la mañana. Y luego van dormidos por la mañana a las tareas o compromisos que tienen pendientes. Es algo que se puede comprobar hablando con los profesores de Primera o de Secundaria.

“El modelo de éxito de los instagramers es perverso”

–¿Qué deberíamos modificar para poder atajar este problema que afecta a toda la familia?

–Yo no creo que sea un problema de los adolescentes. Es un problema de modelo de sociedad. Y si quieres en plan filosófico, de un modelo aspiracional. Es decir, los principales instagramers y youtubers no son chavalitos de 14 años. Es gente que en los medios de comunicación de masas se erigen como modelo de éxito. Personalmente, yo creo que es un modelo perverso incluso desde el punto de vista de lo que es la mujer hoy. Al final, termina cosificando más a la mujer. Yo que tengo una hija de 7 años lo estoy viendo porque reproduce esos patrones y esos estereotipos. Yo tengo que tener ese cuerpo y tengo que saber moverme así es lo que dicen y piensan. Es como la polémica de Eurovisión. Lo siento mucho pero es que tiene que ver con todo esto porque es el modelo que tenemos a nivel social. Eso te mete en una espiral donde yo me tengo que sobreexponer mediante la hipersexualización de la infancia y la cosificación de las personas, especialmente las mujeres, en torno a lo que es la imagen corporal.

–¿También sería necesario revisar el modelo educacional?

–Es que tenemos una educación que desde el punto de vista emocional es muy débil donde es fácil sucumbir. Las consultas de psicólogos especializados en adolescentes están en estos momentos más llenas que nunca. Eso por un lado, y después todo el tema que tiene que ver con la adicción. Utilizamos desde muy pequeñajos la tablet o el móvil como algo habitual. Con esto quiero decir que este problema puede generarse desde una edad muy temprana y que llegada la adolescencia se agrava por todo esto que hemos hablado de la relación que mediante las nuevas tecnologías llevan a cabo los chavales. Queda mucho por hacer pero se hará.