“Crear a miña música en galego é o mínimo que podo facer pola nosa lingua”

Carlos Torres, tamén coñecido como Charlinho Darko, é un xove estradense cunha visión e un proxecto renovadores: facer trap en galego. O xénero musical urbano que combina elementos de rap, hip hop, música electrónica e incluso sons tradicionalmente asociados á música latina, conseguiu acadar dende fai uns anos un amplo público, especialmente entre a mocidade española e galega. Porén, o pouco habitual é escoitar pezas deste xénero en galego. Torres teno claro e aposta pola lingua autóctona para se expresar como artista, sen pretensións pero cun obxectivo claro, crear na lingua nai.

–Como xurdiu Charlinho Darko?

–Pois foi de maneira moi orgánica. Estaba con meu primo, Ángel, de nome artístico Punk Peto, que comezara a aprender produción de maneira autodidacta. Ensinoume algúns dos seus traballos e gustáronme así que propúxenlle escribirlle a letra. Comenteille que quería facelo en galego e pareceulle ben, e así comezamos. O primeiro tema que fixemos xuntos foi Lume, publicado en decembro de 2017.

–Dende o 2017 ata agora, 2022, pasaron cinco anos, estiveron activos todo este tempo?

–Non, fomos sacando cousas cada pouco, paulatinamente. Cada tema que sacábamos saía con videoclip, do cal me encargaba eu, con intervalos de varios meses, ou incluso máis, por distintos motivos: falta de tempo, compaxinar coa vida laboral...e finalmente chegamos a un punto no que paramos todo. El (Punk Peto) precisaba dedicarlle tempo á súa carreira e ao seu traballo, polo que o proxecto quedou totalmente parado. Ata que chegou Xose, Hortical, que me animou a comezar de novo. Fixemos conta en Spotify e subimos todos os temas de Charlinho nun recopilatorio.

–Entón agora traballa con Hortical?

–Efectivamente, seguindo o mesmo procedemento que con Punk Peto. El pásame as bases e se me gustan, eu escribo sobre elas. Lembro unha veza na que nos xuntamos el e eu cun compañeiro que tamén fai música aquí en A Estrada, Vin Couge, e estivemos toda a noite traballando. Como resultado gravamos tres temas que temos gardados no caixón, pendentes de ser publicados.

–Por que non se publicaron aínda esas tres pezas?

–Principalmente porque como mencionaba antes, gústame sacar cada canción acompañada do videoclip, mais agora mesmo por temas profesionais non dispoño do tempo necesario para levar a cabo todo o traballo que iso supón. Ao fin e ao cabo, tes que xuntar á xente, dispor de horas, de medios, dunha localización... non é doado de coordinar.

–Que o levou a decidir facer trap en galego?

–Paréceme que é o mínimo que podo facer pola miña lingua, falala ante todo, iso é o principal, pero tamén producir nela. O galego é unha lingua que, aínda que pareza que non, cada vez se emprega menos. Non en tanto, grazas á labor de artistas como as Tanxugueiras ou Baiuca, que apostaron polo galego e están a arrasar fóra de Galicia, son optimista de cara o futuro; parece que a cousa está mellorando. Eu non espero ter ningunha repercusión, pero a miña premisa é que de facer algo, facelo nesta lingua.

–Pensa que este formato está tendo boa acollida?

–A xente sempre me di que lle gusta o que fago, pero que debería facelo en castelán porque chegaría a máis xente. Iso é algo que me molesta un pouco. O último que busco é repercusión, eu fago isto para darlle saída á miña inquietude artística, polo que o alcance que teña resúltame indiferente. De todos xeitos, en xeral penso que si que gusta, ou polo menos iso é o que me din. .

–Entón non busca dedicarse á música profesionalmente?

–Mentiría se dixese que non me gustaría poder dedicarlle a isto a totalidade do meu tempo e que me dese de comer. Pero vivir da música non é sinxelo e a aposta que debes facer é arriscada. Supoño que no meu caso, ao poñer nunha balanza todo ó que tería que renunciar para poder gañarme a vida como Charlinho, pesan máis esas cousas que a música.

–Cal é a súa opinión acerca do apoio que reciben os artistas que vostede, son da terra e están comezando na industria. Dáselles oportunidades ou pesan máis artistas foráneos que xa teñen un nome na industria?

–Penso que é algo que está cambiando. Non podo falar por propia experiencia porque nunca me movín demasiado para conseguir actuacións ou participar en festivais, pero como consumidor vexo que dun tempo a esta parte se aposta máis polo de aquí.

–Comentaba antes que están un pouco parados coa produción de Charlinho Darko, pensa que o COVID afectou a ese estancamento?

–Dende logo. O simple feito de actuar en directo produce un empuxe de adrenalina que, a min polo menos, dame a forza para seguir facendo cousas novas. Ao ver que non toda esta industria estivo parada durante tanto tempo, non vou mentir, fíxome sentirme algo máis desganado, desmotivado incluso.

–Agora parece que a cousa se está recuperando, agarda ter máis actividade en verán?

–Efectivamente. Agora estou vivindo en Palma de Mallorca por temas laborais, pero teño prevista a volta para abril Vexo ese momento como un punto de inflexión, no que agardo poder gravar os videos para os tres temas que temos gardados e publicalos por fin. Estou convencido de que van gustar e teño moitas ganas de ver as reaccións da xente.

–Se tivese a oportunidade de colaborar cun artista do panorama musical galego, quen sería?

–Sen dúbida, Malandrómeda. Nunca o pensara, pero penso que sairían cousas moi guais.

–Finalmente, que inspira a Charlinho Darko?

–Pois as cousas banais do día a día. As miñas letras falan do que eu sinto ou o que vexo no meu entorno máis inmediato. Non busco facer protesta nin profundizar demasiado nos temas.