Tropezar dos veces en la misma piedra

Los clientes de Unión Fenosa Distribución (UFD) de la parroquia lalinense de Prado y de Hidroeléctrica de Silleda en el municipio de Trasdeza vivieron ayer una ajetreada mañana debido a los microcortes en el suministro de electricidad aparecidos desde primera hora de la mañana. La tala de un árbol efectuada por un maderista en esta parroquia de Lalín dejó ayer sin luz a por lo menos 250 clientes de este lugar y, también, del municipio limítrofe de Silleda mediante pérdidas de suministro intermitentes entre las 9.28 y las 13.30 horas. Al igual que sucedió el pasado día 26 en Lalín tras la poda de un árbol en Rodeiro por otro maderero, ayer volvió a caer otro sobre el cableado eléctrico, según informa la empresa suministradora, provocando el malestar de muchos vecinos de Trasdeza, que no dudaron en trasladarlo a las distintas redes sociales.

Esta Redacción se puso en contacto a media mañana con el servicio de averías de Hidroeléctrica de Silleda para conocer el alcance de lo sucedido, donde contestaron que “Fenosa tiene problemas en una línea y aún no lo encontró. Eso lo sabemos seguro pero habrá microcortes de luz mientras no se repare la avería. Y habrá un último y pequeño microcorte para cambiar de una línea para otra pero nada más”. El incidente fue recogido rápidamente en internet por vecinos de la localidad con frases como “Buenos días. ¿Que está pasando con la luz esta mañana ?” o “Hola, a los de la eléctrica: ¿puedo meter ya la taza de la leche en el microondas o la vais a hacer saltar por quinta vez. ? Es porque no quiero que se me corte la leche con tanto va y viene”. De todas formas, desde la UFD se subraya que, aunque la avería fue en un lugar limítrofe con Trasdeza, en todo caso “en Silleda hay otra distribuidora” y se reconoce que “durante las maniobras para la reposición del servicio puede provocar algunos microcortes a otros clientes”.

El incidente de ayer es el segundo en menos de dos semanas que tiene lugar en territorio dezano. El miércoles 26 de enero la tala de un árbol por también un maderero, esta vez en Rodeiro, dejó sin luz a unos 6.000 usuarios de Lalín durante casi cuatro horas. La avería se produjo en un tramo de la línea de 66 kilovoltios que parte desde Belesar. El accidente también provocó microcortes durante la mañana en Silleda y al menos uno en Rodeiro. Como consecuencia de todo esto, la patronal comarcal anunció una demanda conjunta ante Industria por los daños causados a sus asociados. Además, Crespo vaticinó un aluvión de quejas por parte de vecinos y empresarios, y Compromiso por Lalín pidió al Concello que fuera “implacable” con la suministradora.