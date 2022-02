El Concello de Forcarei debatirá en pleno la posibilidad de sumarse a la campaña de change.org Soy mayor, no idiota, impulsada por un jubilado valenciano para intentar luchar contra la exclusión financiera que afecta a las personas mayores residentes en zonas rurales. Con esta medida, la alcaldesa Verónica Pichel busca un trato “más humanitario y personal en las sucursales bancarias”, en un municipio que cuenta con un elevado porcentaje de población en edad avanzada. Lamenta comprobar como se están excluyendo a los mayores, trasladando las gestiones a los cajeros automáticos y al ámbito digital. Pichel demanda que se “sigan prestando servicios en persona, con un trato humano para todos”, porque en Forcarei “hay muchas personas mayores que están solas o no tienen a nadie que les ayude y quieren seguir siendo independientes”. La moción del gobierno local recuerda que Forcarei ya se ha visto afectado por el cierre de una oficina en Soutelo de Montes, a pesar de los numerosos esfuerzos y protestas para que esto no sucediera. Esta media obliga a los vecinos a desplazarse hasta Forcarei.