Cuando fallece un ser querido, por algún motivo, la gente deja de recordar su nacimiento y es la fecha de su despedida la que cobra protagonismo en los recuerdos y la memoria. No obstante, la familiar del finado José Manuel Cangado Muíño no quiso seguir esa tendencia y decidió recordar su vida, no su muerte. Para ello, coincidiendo con la fecha de su aniversario, familiares, amigos y compañeros de equipo realizaron en la pasada jornada un partido amistoso en su honor.

El evento comenzó a las cuatro de la tarde en el estadio Manuel Ángel Cortizo, con las gradas a rebosar de todos los vecinos que quisieron acompañar a la familia en un día de sentimientos, sin duda fuertes y contradictorios. Asimismo, en las bancadas a pie de campo, compañeros del gremio del balompié que tuvieron la fortuna de compartir camiseta con el también profesor del CEIP Xoaquín Loriga de Prado a lo largo de su trayectoria deportiva, se turnaban cada cinco minutos para salir a jugar y celebrar la memoria del lalinense. También quisieron participar un equipo de árbitros liderado por Manuel Paz, familiar del homenajeado que arbitró en muchos de los torneos en los que este participó. Al finalizar la competición amistosa, los asistentes obsequiaron a la viuda de Cangado con un ramo de 39 rosas a su viuda (edad que cumpliría ayer el deportista), a la que posteriormente acompañaron al menos unas 50 personas al cementerio. Una vez en la sepultura del protagonista del día de ayer, los familiares y amigos procedieron a depositar el ramo obsequiado, así como a la lectura de un texto escrito por sus allegados en su honor. La emotiva celebración fue organizada hace unas tres semanas por la familia del lalinense, que en todo momento, confiesan, recibieron la máxima colaboración de sus vecinos, al igual que del club de fútbol de Lalín que no titubeó a la hora de poner a disposición las instalaciones del estadio para albergar el evento. Por último, la familia más inmediata quiso dar las gracias a todos los que en el día de ayer quisieron acompañarles en este homenaje a José Manuel, de la forma que están convencidos, él querría. Celebrando su vida a través de una de sus grandes pasiones, el fútbol. Confiesan que desde el primer minuto se sintieron arropados por el cariño de los asistentes y reconocen el amable gesto de los participantes en el partido, tanto los jugadores como los árbitros, que de manera altruista jugaron por su excompañero.