La Fundación A Solaina Paco Lareo presentó ayer en Piloño el libro “La extraña desaparición de Carolina Santomé”de la autora María José Viz Blanco. La autora, natural de la misma localidad cruceña en la que se presentó el libro, explicó los pormenores de su obra delante de un grupo de asistentes. La Fundación de la comarca de Vila de Cruces se mostró “muy contenta” de poder anunciar la presentación de un libro escrito por una escritora de Piloño y puso en valor el hecho de que vecinos de esta localidad pontevedresa puedan generar obras como la de Viz Blanco. La presentación del libro estuvo acompañada por la música de Enrique Viz Otero.

Clase maestra de saxofón El conocido saxofonista Moisés Barreiro Turnes impartió ayer en Silleda la primera jornada de una masterclass que concluirá hoy. Las clases, tanto las de ayer como las de hoy, son de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00. Se puede optar por una participación activa, lo que supone un coste de 30 euros, o acudir de oyente, por un precio de 10 euros. Las clases del músico nacido en Valga se imparten en la Escola de Música de Silleda.