El desfile de carrozas regresará a la Feira do Cocido después de que el año pasado fuese inviable su celebración por razones de seguridad derivadas de la pandemia sanitaria El alcalde lalinense, José Crespo, y el concejal José Cuñarro, mantuvieron una reunión con las cooperativas y asociaciones que realizaron las últimas carrozas en la última edición a modo de una primera toma de contacto y en el una parte de los participantes mostró su receptividad a hacer las carrozas y otra parte indicó que plantearía el asunto a la directiva y a los socios de cara a dar respuesta en los próximos días. La previsión con la que se trabaja es la de poder llegar a elaborar en esta edición 7 carrozas. El montante económico por participación se incrementará con respecto a años anteriores para animar a la participación y al tiempo ayudar a hacer frente al incremento de los costes de realización de las carrozas. El destinado a premios se mantendrá. Las entidades y asociaciones participantes en el encuentro fueron Cabaleiros de Lalín, A Carballeira de Cercio, Cooperativa Gandeira de Botos, Veciños de Sello, Cooperativa Val do Deza de Goiás y Cooperativa Gandeiros do Deza. Aprodeza, que fue convocada al encuentro pero que no pudo asistir, manifestó la posibilidad de hacer una carroza.

Ya en otro orden de cosas, Lalín dispondrá para las celebraciones del Cocido, que se retrasaron al mes de abril y mayo, de la mayor carpa que se instala para eventos en Galicia y que en este año crecerá en 400 metros cuadrados con respeto al del año pasado. Situada en el Campo da Feira Vello tendrá una longitud de 80 metros de largo por 25 de ancho. Para esta edición, que se celebrará en los meses centrales de primavera, el Concello optó por un formato con lonas opacas para evitar las altas temperaturas en el interior por el efecto invernadero que provocaba la lona transparente y que se agudizaría en los meses de abril y mayo con mayor presencia de sol. La carpa contará con un escenario de gran tamaño de 17x 10 metros que acogerá desde conciertos de grupos musicales hasta la celebración de pequeñas conferencias en la plataforma de la misma. Un escenario que estará equipado con una pantalla gigante de tecnología Led que tendrá un tamaño de 6 metros de largo por 4 de ancho que servirá para seguir por realización en directo los distintos eventos de la carpa o a través de streaming los actos y eventos que se celebren en otros puntos y que puedan seguir en directo los presentes en la carpa. Para la celebración de los diversos eventos de la Feria como la Feira do Mel, la exposición y venta de productos del Cocido u otros que se van a programar, se instalarán un total de 60 stands para acoger a los distintos expositores. La carpa contará con un sistema autónomo de generación de energía eléctrica, un sistema de regeneración de aire, y las pertinentes instalaciones de iluminación y son de los eventos. En el contrato, recién adjudicado por la junta de gobierno local, y que recoge toda la intendencia de la celebración gastronómica entre las que se incluyen carpas, sonorizaciones, iluminaciones, sillas, vallas y otros elementos para eventos como los del campo de la feria, el pregón, el desfile, los actos del ayuntamiento o los actos de la Matanza Tradicional ascendió a 66.017 euros. Eventos En la citada gran carpa, se celebrarán la mayores de las citadas Ferias da Mel y de productos propios del cocido, eventos musicales y actuaciones, el Divercocido, el Motococido, showcookings y algunos de los eventos de los Cocidos do Camiño o del Mundial de Enduro. La carpa será instalada el día 8 de abril y se retirará el a mediados del mes de mayo y en el momento que no tenga actividad o no tenga montajes podrá ser utilizada con las debidas protecciones con sus fines habituales de aparcamiento.