El Concello de A Estrada mantuvo la pasada jornada una reunión telemática con el personal de la empresa Telefónica responsable de la expansión de fibra óptica por el territorio tanto nacional como autonómico. En este encuentro, el Ejecutivo discutió con la compañía la posibilidad de hacerse cargo, a través de la plataforma A Estrada Dixital, de ejecutar las labores de despliegue de fibra en las zonas negras del rural, es decir, zonas en las que no se contempla a corto ni a largo plazo la instalación de este servicio, a lo que Telefónica respondió que lo contemplarían.

El alcalde, José López, reconoce que este es uno de los temas más recurrentes en las consultas que los estradenses realizan en el Concello, por lo que a su gobierno les premiaba encontrar soluciones para aquellos vecinos que no disfrutaban todavía de internet de alta velocidad ya que, en sus propias palabras “internet es un servicio fundamental y los habitantes del rural deben tener acceso a él”.

No obstante, la labor de conectar la totalidad del territorio rural estradense no es sencilla, dado el carácter disperso de los núcleos de población en el municipio. En este aspecto, López comenta que “hay zonas blancas, las que ya disponen de conexión, zonas grises, que serían aquellas que todavía no tienes el servicio dado de alta pero cuentan con las instalaciones necesarias para poder hacerlo y por último, zonas negras, aquellas que no se prevé que entren en los planes de expansión de Telefónica por falta de infraestructuras” y añade que “para estas últimas, dada la importancia de poder dotar a esos vecinos de conexión, planteamos a la compañía que nos cedan el permiso para encargarnos desde la Administración de realizar las labores de despliegue”.

Además de las zonas negras, las zonas grises también presentan problemas a la hora de ejecutar la expansión de fibra, según apunta el Ejecutivo, “muchas de las consultas que recibíamos eran de vecinos que llamaban al 1004 y les decían que sí tenían cobertura, pero al llegar los operarios para hacer la instalación, les decían que era posible. Hasta ahora no entendíamos porqué no se instalaban más postes para conseguir llegar a todas las viviendas, pero tras esta reunión nos han comunicado que debido a la ley de suelo de Galicia, ya no es posible realizar instalaciones aéreas si no existen infraestructuras previas, por lo que la instalación tendría que ser soterrada. Esto explica porqué Telefónica no continuaba con la expansión en estas áreas, ya que el coste de soterrar los cables sería demasiado alto, por lo que ni siquiera es una posibilidad que se plantee”.

Pese a todo, López asegura que desde la Administración están buscando soluciones para llevar conexión de alta velocidad al 100% de las viviendas del territorio rural de A Estrada.