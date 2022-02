El Coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, ha manifestado su descontento con el Gobierno de Lalín y con la Xunta de Galicia ante las oportunidades de los fondos Next Generation que “perderá Lalín, por no disponer de suelo industrial”. Cuíña afirma que en conversaciones con varios empresarios gallegos, y otros de las principales empresas de Lalín, “hay coincidencia en que estos fondos puedan pasar por nuestro Concello, después de que en otros polígonos ya tienen suelo más que suficiente para nuevos proyectos a punto de crecer. , financiado con los fondos Next Generation”.

“Sé que el Concello está trabajando en un proyecto relacionado con el turismo, pero por la obsesión de Feijóo y Crespo de no ampliar el polígono Lalín 2000, como les he pedido en reiteradas ocasiones, quedaremos fuera de juego para grandes proyectos industriales, a los que les gustaría instalarse en Lalín por su ubicación geográfica y conexiones tanto con la Meseta como con los puertos y Portugal, pero no tienen adónde ir,. Esto afectará no sólo a la no implantación de empresarios locales y de los Next Generation, pero también afectará el asentamiento de población, cuando volvamos a ver en el horizonte la posibilidad de perder la categoría de 20.000 habitantes, y por supuesto la posibilidad de cientos de puestos de trabajo” indica el político lalinense que lidera Compromiso.

Racso

Por otro lado, Cuíña dice estar “asombrado” por la respuesta de Crespo a la modificación del PXOM dependiendo de si Racso apela o no la sentencia, lo que le da la razón al gobierno anterior para no darle licencia para instalarse en Botos en base a informes técnicos . Añade que “parece que ahora ya no hay prisa para que empresas potencialmente peligrosas no puedan instalarse en Botos, una vez logrado el objetivo del poder, y no parece haber intenciones de volver a las mismas parroquias a las que fueron. a mentirle a los vecinos con el tema de Racso, pero a lo mejor se encuentran con que quien va a ir es Compromiso, con la sentencia en la mano, para que vean quién decía la verdad, y quién los manipulaba políticamente”.