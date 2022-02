Xa está aberto o prazo para participar na sétima edición do Concurso Balbino de Relatos, que leva o nome do protagonista da obra máis internacional da literatura galega, Memorias dun neno labrego, do célebre escritor Xosé Neira Vilas. Este certame pretende ser un estímulo para todas aquelas persoas que queiran participar na promoción e difusión de Galicia e da nosa cultura. De periodicidade anual, está aberto a todas as persoas de calquera idade ou nacionalidade, co único requisito de que o idioma no que estea escrito o orixinal sexa o galego e a súa motivación temática, o rural, o mar e/ou a emigración.

O prazo estipulado para remitir os escritos finaliza o xoves 30 de xuño de 2022. Deberán cumprir unha serie de requisitos formais, marcando unha extensión de entre 100.000 e 200.000 caracteres. Ditas bases estarán dispoñibles para a súa consulta na páxina web www.concursobalbino.com. A obra gañadora será elixida por un xurado profesional que dará a coñecer o fallo en setembro. O gañador recibirá un premio dobre: 1.500 euros e a publicación da obra por la firma convocante, Edicións Fervenza.