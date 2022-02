“Este mes suspenderase o protocolo e volveremos organizar verbenas como as de antes”

Dende o inicio da pandemia, un dos sectores máis afectados polas medidas que se adoptaron para combater a COVID-19 foi o do ocio nocturno e moi especialmente, as multitudinarias verbenas tradicionais galegas. Neste mes de febreiro, todas as asociacións do sector están de noraboa, porque o protocolo actual de espectáculos municipais ao aire libre de media afluencia (de pé) ten os seus días contados. A falta de confirmación oficial, a Xunta de Galicia anulará a normativa vixente, polo que as festas volverán parecerse moito ás de antes da pandemia. José Veiga, presidente da Asociación de Empresarios de Servizos de Festas de Galicia (Serfega) mostrábase onte moi optimista ca nova situación.

–Como é a situación actual do protocolo para a realización de verbenas en Galicia?

–A información que nos traslada a Xunta é que será eliminado, de xeito que poderemos volver a unha relativa normalidade. A idea é que neste mes de febreiro quede sen validez este protocolo de espectáculos municipais ao aire libre de media afluencia, proposto no seu día polo gabinete clínico da Xunta de Galicia. Estamos á espera de manter unha reunión co departamento pertinente para confirmalo, pero somos optimistas ao respecto. Se todo segue segundo o previsto, volveremos desfrutar das verbenas igual que o faciamos antes da pandemia. Dende Serfega queremos animar a todas as comisións de festas para que vaian traballando na organización dos eventos, porque este cambio no protocolo terá lugar nas próximas semanas.

–Está claro que a anulación do protocolo actual é un paso moi grande para que volvan verbenas similares ás de antes da pandemia. Pero que diferenza haberá realmente entre as festas deste ano e as do 2019?

–Realmente confío en que o verán do 2022 sexa moi similar ao anterior á pandemia. A única diferenza podería ser o feito de ter que utilizar a máscara en zonas de moita afluencia, pero creo que isto non sería un problema. Aínda así, espero que en certos casos, como cando se xunten grupos burbulla entre familiares, a xente poida prescindir dela, tomando sempre as precaucións habituais, como a distancia de 1’5 metros.

–Despois do confinamento e da suspensión de todos os eventos sociais durante os primeiros meses de pandemia, as verbenas volveron cunha serie de restricións. Cales son as limitacións máis importantes que se van anular?

–Na miña opinión, un dos avances máis grandes que houbo é o feito de que poidamos ter festas cun aforo total, do 100%, que xa está en vigor agora mesmo e parecía impensable fai uns meses. Despois hai outras limitacións que é necesario anular, ou polo menos revisar, como por exemplo prohibir que a cantina e a zona de baile estean pegadas, ter uns controis de aforo menos exhaustivos á entrada das verbenas ou permitir colocar lonas laterais nas carpas, polo menos cando as condicións climáticas non acompañen. Penso que esta última medida, sobre todo, non ten moito sentido. Non é normal que se poida estar en calquera local de ocio entre catro paredes e que unha carpa ó aire libre teña que estar aberta sen lonas laterais.

–Antes da pandemia xa existía unha normativa para este tipo de eventos, con aspectos que en certos casos eran incumpridos polas organizacións das festas. Cres que agora haberá un maior control e se respectará máis o regulamento vixente?

–Claro, e que ese era outro problema que xa existía antes da pandemia. Non podemos esquecer que xa daquela había certas limitacións que normalmente non se cumprían, en moitos casos porque as comisións de festas descoñecían a súa existencia. A partir da situación actual, os encargados de realizar este tipo de eventos puxéronse un pouco máis ao día e teñen bastante máis información. Eu animo a que todas as comisións lean o regulamento de espectáculos públicos, que é algo moi fácil de cumprir. Ata agora só se falaba de que as verbenas foran máis seguras sanitariamente, pero nós imos máis alá, queremos que as festas sexan seguras en todos os aspectos. Por poñer un exemplo, que o xenerador eléctrico cumpla a regulamentación esixida e que sexa instalado por un electricista profesional, que non era o que sucedía habitualmente antes da pandemia. Imos intentar levar a organización das festas a algo máis serio.

–Esta nova situación, que supón unha gran apertura na organización deste tipo de eventos é un motivo de alegría para todos, pero en especial para as asociacións que traballades no mundo das verbenas. Foi moi traballoso chegar a recuperar as festas tal como as coñeciamos?

–Todas as asociacións que pertencemos ó mundo das verbenas nos manifestamos conxuntamente para pedir un rescate fai uns meses e basicamente non nos fixeron caso. Cultura destinou un 40% do presuposto para dúas asociacións que traballan con orquestras, o que nós consideramos discriminatorio para o resto de grupos que traballamos neste mundiño. Se queren reactivar as festas terán que facernos partícipes a todos os que traballamos no sector. Outro problema moi grande que detectamos na situación actual é que se celebren actuacións de música en directo en establecementos que o teñen prohibido por lei. Este tipo de eventos so poden realizarse en salas de festas. Por iso que aínda que temos moitas cousas que cambiar, son moi optimista ca nova situación que imos afrontar nestes próximos meses. Esperemos que a situación sanitaria o permita e poidamos volver desfrutar de verbenas como as que había antes da pandemia, que é o que todos desexamos.

A Festa da Candelaria volve a Nigoi este sábado

Nigoi volverá celebrar o día 5 a súa tradicional festa na honra á Virxe da Candelaria e a San Blas. Rubén Ferrín, presidente da comisión de festas da localidade estradense mostrábase “contento” de poder celebrar o evento, despois dun ano de parón pola pandemia. Ferrín quixo agradecer o esforzo “do Concello da Estrada, dos negocios da zona e especialmente dos veciños” e espera que “a xente desfrute” dun evento que se organizou en pouco máis dunha semana e que contará con orquestras do nivel de Los Satélites e París de Noia. Para acudir á festa de Nigoi os asistentes deberán presentar o Certificado Covid ou unha PCR con resultado negativo, excepto os menores de 12 anos, que poderán entrar sen máis. Rubén Ferrín preside a comisión dende o 2019, xunto con Daniel García, Alejandro Ferrín, Luis Servide, Manuel García, Óscar Rosende, Jorge Servide e Miguel Chamosa.