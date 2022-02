Durante sus cuatro años en la oposición, el pasado mandato, el PP sugirió la necesidad de realizar una modificación puntual en el Plan de Urbanismo para evitar la instalación de empresas con actividades peligrosas, como la de Racso. Días atrás, el exalcalde, Rafael Cuiña, le recordó a su sucesor, José Crespo, que en estos casi tres años de mandato popular nada se había avanzado en este sentido. Y ayer Crespo desveló que “hace ahora unos cuantos meses, el año pasado, le encargamos a una empresa, Etega, una propuesta de modificación del PXOM para evitar que empresas como Racso (quería montar una nave de reciclado de neumáticos en Botos) puedan instalarse” en los parques industriales del municipio.

Eso sí, la tramitación de esta nueva modificación (sería la número 17) seguirá adelante si Racso apela la sentencia que desestimó su recurso por la negativa del anterior gobierno de integración a darle licencia municipal. “Si no apela, lo evaluaremos” para seguir adelante o no con esa modificación, explicó ayer el regidor en una entrevista en la radio municipal. “Cuando pase ahora un mes podremos tomar la decisión pertinente”. Es el plazo para conocer si Racso apela o no ante el TSXG.

Por otra parte, el Concello de Lalín tendrá que realizar “una pequeña expropiación” para el sendero peatonal entre Vilar do Río y la N-525 en Prado, “porque no conseguimos hacernos con un pequeño terreno” en Vilar do Río. La Diputación ejecuta esa expropiación, pero la paga el Concello. El sendero peatonal es una dotación muy demandada por los residentes en esta zona, tanto para pasear como para acceder al centro social. La administración provincial concedió para esta obra el 80% de los más de 300.000 euros que hay que invertir.

Premio Nacional de Arquitectura

El regidor también se refirió a la ampliación del camposanto de A Romea, que pasa a llamarse Fraga do Alén y que permitirá integrar los nichos en el entorno natural. Por eso, un arquitecto animó al alcalde a presentar el proyecto de Martín Toimil y José Abel Mato al Premio Nacional de Arquitectura por su integración paisajística. El Concello sopesa subvencionar aquellas lápidas que empleen el idioma gallego, y calcula que la adjudicación de los trabajos pueda realizarse en primavera. Y es que todos las inversiones del ReacPon tienen que estar ejecutadas el 30 de abril del año que viene, y deben justificarse como mucho cinco meses después, es decir, en septiembre.

Alguna actividad para el día propio del Cocido

Siempre en función de cómo evolucione la pandemia, el Concello no descarta realizar algo el 20 de este mes, la fecha inicialmente escogida para la Feira do Cocido, que finalmente será el 24 de abril, precisamente para minimizar riesgos por el coronavirus. Crespo apuna que el Mes do Cocido, “funcionó razonablemente bien”, a pesar de la pandemia. Volvió a incidir en que el Cocido es ya un plato desestacionalizado, que puede consumirse incluso en pleno verano, y recordó que Lalín está trabajando en la puesta en marcha de paquetes turísticos que premian descubrir la gastronomía de Lalín, pero también su patrimonio natural y sus actividades de ocio.

El concierto de Tanxugueiras, según el caché

Sobre la contratación de Tanxugueiras para un concierto en Lalín, José Crespo indicó que ya dio “las órdenes oportunas” para traer al grupo en primavera o verano. “Por mí no va a quedar”, recalca el regidor, pero también es consciente de que el que actúen o no en Deza dependerá de su caché y de as ofertas que tengan las tres jóvenes sobre la mesa, tras la tremenda repercusión mediática y social que causó su actuación en el Benidorm Fest.